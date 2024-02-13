Başkan Erdoğan’dan Dünya Hükümetler Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dünya Hükümetler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Öncelikli misafirperverlikleri için El Nahyan'a teşekkür ediyorum. Onur konuğu olarak bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak hayata geçirdiğimiz Türkiye vizyonu ile geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık.

Çevremizde devam eden çatışmalara, göç baskısına, terör eylemlerine rağmen yolumuzdan sapmadan bugünlere geldik. Geçtiğimiz yıldaki depremlerde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. 31 binden fazla konutu depremzedelere teslim ettik. Yardımını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun hedeflerle ulaşmanın azmini sürdürdük.



