Kemal Kılıçdaroğlu'na "adaylıktan çekilme" baskısının görüntüleri ortaya çıktı! Yine İmambakır Üküş...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu hafta sonu gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayda koptu. "Değişim' tartışmalarının gölgesinde yapılan genel başkanlık seçimlerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden "tavşan" aday Özgür Özel kazandı.

ÖZGÜR ÖZEL İKİNCİ TURDA KAZANDI

Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.

"DEĞİŞİM" DEDİ AMA AYNI KAFA DEVAM EDECEĞİ ANLAŞILDI

Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen Özgür Özel'in "Değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu ile benzer politikaları güdeceği de belli oldu. Öyle ki Özel kurultayda terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam çaktı. PM listesine SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'nu aldı.

EKREMCİLER KILIÇDAROĞLU'NA "ÇEKİL" BASKISI YAPTI O İSİM İZİN "VERMİYORUM ÇEKİLEMEZSİN" DEDİ

Öte yandan CHP'nin kurultayına ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy almasıyla adaylar salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı. O süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'nun seçimden çekileceği iddia edildi.