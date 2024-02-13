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Mansur Yavaş’ın eski danışmanı Tan Umut Köker'in şirketine 160 milyonluk ihale! Ankapark'ı çürümeye terk etti sanal dinozorlara servet harcadı

Ankara'yı algıyla yönetmeye çalışan Mansur Yavaş'ın bir bombası daha patladı. Avrupa'nın en büyük tema parkı olan Ankapark'ı göreve geldiği günden bu yana faaliyete geçirmeyerek çürümeye terk eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın sanal dinozorlara yer verilen "Dijital Hayvanat Bahçesi" projesine servet harcadığı öğrenildi. 160 milyonluk ihalenin Yavaş'ın eski danışmanı Tan Umut Köker'in firmasına verdiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 13:48 Güncelleme 13 Şubat 2024, 13:59
Mansur Yavaş’ın eski danışmanı Tan Umut Köker’in şirketine 160 milyonluk ihale! Ankapark’ı çürümeye terk etti sanal dinozorlara servet harcadı

CHP'li Mansur Yavaş yönetiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Avrupa'nın en büyük tema parkı Ankapark çürümeye terk ederken "Dijital Hayvanat Bahçesi" için geçtiğimiz aylarda ihaleye çıktı.

SANA DİNOZORLAR İÇİN 160 MİLYON
Sanal dinozorların yer aldığı proje için 160 milyon lira ödedi.

İhaleyi alan "Holocity" isimli firmanın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eski danışmanı Tan Umut Köker olduğu ortaya çıktı.

2019'dan bu yana zaman zaman Mansur Yavaş'la çalıştığı görünen Köker'in 2019 seçim çalışmaları sırasında Yavaş'ın hologramını yapan isimdi.

Son olarak 29 Ekim 2023'te Atatürk hologramını Kızılay'da yayınlayan da Yavaş'ın danışmanı Köker olduğu anlaşıldı.

5 YILDIR AÇILAMADI, KAYNAKLAR SANAL DİNOZORA GİTTİ
2019'da büyük bir coşkuyla açılışı yapılan AnkaPark ziyaretçi akınına uğramıştı.

İlk 3 günde 1 milyon kişinin ziyaret ettiği dev tema parkta, 14 Roller Coaster, dev dönme dolap yer alıyordu.

Mansur Yavaş'ın çürümeye bıraktığı tema parkın girişinde uzun kuyruklar oluşuyordu. "AnkaPark'ın kaderine vatandaşımız karar verecek" diyerek 23 Temmuz 2022'de belediyenin resmi internet sitesinden anket yapan Yavaş, vatandaştan gelen "Yeşil Alan" talebine de 5 yıldır cevap veremedi.

Mansur Yavaş 2018 seçimlerinde ihaleler ile ilgili şu sözleri kullanmıştı:
-Yönetiminde kim olursa olsun açık ihalelere katılabilmektedir. Adam kayırma, torpil ve adrese teslim ihale dönemi sona ermiştir. İhalelerde belediyenin kazancı, yani "halkın parası" diğer tüm unsurlardan daha önemlidir. Ankara Büyükşehir Belediyesinde ihale verilmez; Hak ediliyorsa canlı yayında alınır.

-Hangi dönem olursa olsun yetimin malını yedirmeyeceğiz kararlıyız.

"Yemedi, yedirmedi' desinler, 'Çalmadı, çaldırmadı' desinler bana yeter. Sokağa çıkınca, rahat rahat, başım dik gezmek istiyorum."

"Bir yandan tasarruf yapmak istiyor, bir yandan da şeffaf olmak istiyoruz.Belediyeden ihale alanlar, bu işleri taşeronlara yaptırıyordu. Şimdi taşeronların ihalelere katılmasının yolunu açtık. Artık, ihalelerde adam kayırma dönemi bitmiştir."

"Herhangi bir şekilde Mansur Yavaş'ın bir yakını, bir tanıdığı, bir suistimal herhangi bir yerden usulsüz bir ihale almışsa ve susarsanız sizi suçlarım. Susmayacaksınız. O ihaleyi alan kimlerse bunların içerisinde benim en ufak bir yakınımı ki uzaktan yakından ihaleyle hiçbir zaman ilgilenmedim, ilgilenmem de bulursanız o ihale için de gereğini yapmaya hazırım. Benim en ufak bir yakınım belediyenin önünden dahi geçemeyecek."

https://www.takvim.com.tr/guncel/2022/07/29/melih-gokcek-a-haberde-ankapark-gerceklerini-anlatiyorhttps://www.takvim.com.tr/guncel/2022/07/29/melih-gokcek-a-haberde-ankapark-gerceklerini-anlatiyor

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