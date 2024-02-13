Mansur Yavaş’ın eski danışmanı Tan Umut Köker’in şirketine 160 milyonluk ihale! Ankapark’ı çürümeye terk etti sanal dinozorlara servet harcadı

İlk 3 günde 1 milyon kişinin ziyaret ettiği dev tema parkta, 14 Roller Coaster, dev dönme dolap yer alıyordu.

Mansur Yavaş'ın çürümeye bıraktığı tema parkın girişinde uzun kuyruklar oluşuyordu. "AnkaPark'ın kaderine vatandaşımız karar verecek" diyerek 23 Temmuz 2022'de belediyenin resmi internet sitesinden anket yapan Yavaş, vatandaştan gelen "Yeşil Alan" talebine de 5 yıldır cevap veremedi.

Mansur Yavaş 2018 seçimlerinde ihaleler ile ilgili şu sözleri kullanmıştı:

-Yönetiminde kim olursa olsun açık ihalelere katılabilmektedir. Adam kayırma, torpil ve adrese teslim ihale dönemi sona ermiştir. İhalelerde belediyenin kazancı, yani "halkın parası" diğer tüm unsurlardan daha önemlidir. Ankara Büyükşehir Belediyesinde ihale verilmez; Hak ediliyorsa canlı yayında alınır.

-Hangi dönem olursa olsun yetimin malını yedirmeyeceğiz kararlıyız.

"Yemedi, yedirmedi' desinler, 'Çalmadı, çaldırmadı' desinler bana yeter. Sokağa çıkınca, rahat rahat, başım dik gezmek istiyorum."

"Bir yandan tasarruf yapmak istiyor, bir yandan da şeffaf olmak istiyoruz.Belediyeden ihale alanlar, bu işleri taşeronlara yaptırıyordu. Şimdi taşeronların ihalelere katılmasının yolunu açtık. Artık, ihalelerde adam kayırma dönemi bitmiştir."

"Herhangi bir şekilde Mansur Yavaş'ın bir yakını, bir tanıdığı, bir suistimal herhangi bir yerden usulsüz bir ihale almışsa ve susarsanız sizi suçlarım. Susmayacaksınız. O ihaleyi alan kimlerse bunların içerisinde benim en ufak bir yakınımı ki uzaktan yakından ihaleyle hiçbir zaman ilgilenmedim, ilgilenmem de bulursanız o ihale için de gereğini yapmaya hazırım. Benim en ufak bir yakınım belediyenin önünden dahi geçemeyecek."

https://www.takvim.com.tr/guncel/2022/07/29/melih-gokcek-a-haberde-ankapark-gerceklerini-anlatiyor