Altınok'un konuya ilişkin yazısı şu şekilde:

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı Kandil'den veto yiyince DEM, yerine makul adaylar buldu.

DEM'in "belediye eşbaşkan" adayları, geçtiğimiz gün "Seçimlere ittifakla gidin" talimatı veren Mustafa Karasu'nun tarif ettiği stratejiye sadık isimler.

Biri 90'lardan beri hareketin içinde olan Meral Danış Beştaş.

Diğeri ise Beştaş gibi medyatik değil. PKK'nın dağdaki basın açıklamasıyla ilan ettiği Türk solu-PKK ittifakına uygun olarak seçilen ESP kökenli Murat Çepni.

İMAMOĞLU İÇİN TAVŞAN ADAYLAR

Böylece Başak Demirtaş'ın adaylığının engellenmesinin ardından dile getirdiğimiz "DEM, İmamoğlu'nu desteklemek için tavşan aday çıkartacak" tezi de doğrulanmış oldu.

Zira maksat oy almaksa Başak Demirtaş'ın misliyle şanslı olduğunu tartışmaya bile gerek yok. Partinin oyunun çok üstünde, belki de yüzde 15'leri zorlayacak bir oranı yakalayabilirdi.

Daha da önemlisi, dün Edirne Cezaevi'nden bir not yayınlayan Selahattin Demirtaş'ın "doğru değerlendirilmedi" dediği Başak Demirtaş'ın adaylık iradesi, ciddi bir "üçüncü yol" dalgası yaratabilirdi. DEM'i stepne pozisyonundan uzaklaştırabilirdi.

Olmadı.

Kandil, her seferinde DEM'in meşruiyet kaynağı olarak gösterilen 5 milyona yakın seçmenin iradesine yine ambargo koydu.

Öcalan'ın daha önce aday belirleme sürecinde dağa teslim oldukları için "Siz nasıl siyasetçisiniz, hiç mi iradeniz yok?" diye fırçaladığı DEM'in ağır siyasi abileri, ablaları da paşa paşa boyun eğdiler...

Oyları katlayacak adayı ezip, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy toplayacak isimleri sahneye çıkardılar...

Kandil'in açıkladığı silahlı devrim stratejisi için, DEM'i paspasa çevirmekte tereddüt bile etmediler.

Beştaş'a, en fazla partinin varlığını, aidiyetini hissetmek isteyen sadık seçmenler oy verir, o kadar.

Mümkün olan en az oyu almaya çalışmak da bir siyasi parti için kolay olmasa gerek."

Özgür Özel DEM ile pazarlık temaslarını sürdürdü

Mahmut Övür ise DEM-Demirtaş-Kandil hattında yaşanan krizi ve CHP ile süren pazarlığı şu ifadelerle kaleme aldı:

"DEM cephesinde mayıs seçimleri sonrası derin bir sancı yaşandı ama henüz o sancının ne adı konuldu ne de açıkça dile getirildi. Ortada şiddete karşı sivil siyaset arayışı mı var yoksa yeni bir siyasi oyun mu kuruluyor belli değil.

Konuşan herkes de karnından konuşuyor. Yüksek sesle "Birilerine kazandırmak ve kaybettirmek zorunda değiliz" denilse de arkası gelmiyor.