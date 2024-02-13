Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle… pic.twitter.com/nRNJjv7Eh4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2024





Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…