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MSB açıkladı: 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 10:35 Güncelleme 13 Şubat 2024, 10:35
MSB açıkladı: 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…

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