Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığından resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2024
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle… pic.twitter.com/qCzpe3k25n