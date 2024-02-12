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Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 09:54 Güncelleme 12 Şubat 2024, 10:00
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığından resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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