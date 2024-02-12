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Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP'nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde terör partisi DEM ve CHP fondaşları çirkin bir provokasyona imza attı. DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Doğan Hatun'un sosyal medyadaki 'tutuklanıyoruz' yalanını, CHP'nin fonda medyası köpürttü. Skandal provokasyona büyük tepkiler gelirken, Diyarbakır Valiliğinden yalanlama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan “DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar” kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir" denildi.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 22:19 Güncelleme 12 Şubat 2024, 22:31
Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde tüm Türkiye, CHP ve terör partisi DEM'in arasındaki kirli pazarlığa şahit oluyor.

Kandil'den gelen yol haritası ile CHP ve DEM aransındaki kirli pazarlık boyut kazanarak büyümeye devam ederken, CHP'nin fondaş medyası, DEM kurgulu çirkin bir oyuna provokasyona soyundu.

TUTUKLANDIK PROVOKASOYONU
DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Doğan Hatun, sosyal medya hesabında 'Tutuklanıyoruz provokasyonuna' imza attı.
Sosyal medyadan paylaşımda bulanan Hatun, "Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz" yalanını ortaya attı.

CHP'NİN FONDAŞ MEDYASI KÖPÜRTTÜ
Kurgulanan kirli provokasyonu ise CHP'nin fondaş medyası "DEM Parti'nin Diyarbakır adayları gözaltına alındı" diyerek köpürttü.



İşte haberleri servis edilen fondaşlardan bazıları.

Cumhuriyet "DEM Parti'nin Diyarbakır adayları gözaltına alındı" başlığı ile yalanı servis etti.

Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan BirGün de "DEM Parti'nin Diyarbakır adayları gözaltına alındı" diyerek yalana ortak oldu.



Yalanın 'Sözcü'sü, "DEM Parti'nin Diyarbakır adayına gözaltı" dedi.



CHP'nin diğer bir fondaş medyası Halk TV ise "DEM Parti'nin Diyarbakır adayları ablukada" başlığı ile yalanı servis etti.



Solcu Gazete, 23 Derece, Dark Web Haber, Metrolpol Haber gibi diğer yandaşlar ise yalan haberi sosyal medyada servis etti.

KARA PROPAGANDA KISA SÜRDÜ
Tüm bu yaşananların ardından terör partisi Dem ile birlikte çirkin bir provokasyona imza atan CHP'nin fondaş medyasının yalanı kısa sürdü.



MAĞDURİYET ALGISI OLUŞTURMAK AMACIYLA SERVİS EDİLDİ
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Diyarbakır Valiliği "Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir." dedi.



Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan "DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar" kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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