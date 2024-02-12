Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama

Solcu Gazete, 23 Derece, Dark Web Haber, Metrolpol Haber gibi diğer yandaşlar ise yalan haberi sosyal medyada servis etti. KARA PROPAGANDA KISA SÜRDÜ Tüm bu yaşananların ardından terör partisi Dem ile birlikte çirkin bir provokasyona imza atan CHP'nin fondaş medyasının yalanı kısa sürdü.





MAĞDURİYET ALGISI OLUŞTURMAK AMACIYLA SERVİS EDİLDİ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Diyarbakır Valiliği "Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir." dedi.



Diyarbakır Valiliğimizin 12.02.2024 tarihli basın açıklaması ⬇️



"Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan "DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar" kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 12, 2024

Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan "DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar" kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.