Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde tüm Türkiye, CHP ve terör partisi DEM'in arasındaki kirli pazarlığa şahit oluyor.
Kandil'den gelen yol haritası ile CHP ve DEM aransındaki kirli pazarlık boyut kazanarak büyümeye devam ederken, CHP'nin fondaş medyası, DEM kurgulu çirkin bir oyuna provokasyona soyundu.
TUTUKLANDIK PROVOKASOYONU
DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Doğan Hatun, sosyal medya hesabında 'Tutuklanıyoruz provokasyonuna' imza attı.
Sosyal medyadan paylaşımda bulanan Hatun, "Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz" yalanını ortaya attı.
CHP'NİN FONDAŞ MEDYASI KÖPÜRTTÜ
Kurgulanan kirli provokasyonu ise CHP'nin fondaş medyası "DEM Parti'nin Diyarbakır adayları gözaltına alındı" diyerek köpürttü.