Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı: İstanbul’un Olsun Yeniden Olsun

7'den 70'e İstanbullunun gönlünde taht kuran ve dev projeleriyle büyük bir güven veren Murat Kurum , vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu süreçte İstanbul için projeler de hazırlayan Kurum, düzenlenen lansmanda her birini tek tek açıklayarak; gençlere, yaşlılara, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını anlatıyor.