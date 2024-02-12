PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı: İstanbul'un Olsun Yeniden Olsun

Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'daki fetret devrini bitirmek, İstanbulluya hak ettiği hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. 7'den 70'e herkesin sevgisini ve güvenini kazanırken, Murat Kurum'un projelerini tanıttığı 'Yeniden Olsun' isimli yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 00:25 Güncelleme 13 Şubat 2024, 00:48
Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı: İstanbul’un Olsun Yeniden Olsun

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



İSTANBULLUNUN GÖNLÜNDE TAHT KURDU
7'den 70'e İstanbullunun gönlünde taht kuran ve dev projeleriyle büyük bir güven veren Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu süreçte İstanbul için projeler de hazırlayan Kurum, düzenlenen lansmanda her birini tek tek açıklayarak; gençlere, yaşlılara, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını anlatıyor.



"İSTANBUL'UN OLSUN YENİDEN OLSUN"
Öte yandan yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un 'Yeniden Olsun' isimli yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı.

İstanbul eşsiz olsun "Yeniden OIsun"...


Yeni seçim şarkısının sözleri de şöyle:



İstanbul yemyeşil olsun, İstanbullu'ya nefes olsun



Ulaşım sorunsuz olsun, sevenler sevdiğine kavuşsun.



Marmara tertemiz olsun, balıklara yeniden yuva olsun.



Nefes, sevgi, risksiz yuvalar İstanbul'un olsun, yeniden olsun!.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez’e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz
Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı: İstanbul’un Olsun Yeniden Olsun
Tutuklanıyoruz provokasyonu | Terör partisi DEM kurguladı CHP’nin fondaş medyası köpürttü! Bakanlıktan yalanlama
CHP’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel Çankaya’da İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde listelere çöktü: ’Hatay’ çıkmazı
Kartal’ın tadı tuzu yok! Beşiktaş’a yeni transferleri de çare olmadı
Başkan Erdoğan BAE gidiyor! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak
Türkiye’nin il il 2023 nüfusu belli oldu | En kalabalık ve en az nüfusu olan iller sıralaması | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var, yaş bağımlılık oranları!
Fırtına’ya karşı durulmaz! Trabzonspor evinde Trezeguet ile güldü
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum Pendik’te metro projesini açıkladı: 1 Nisan itibarıyla başlayacağız | Trafik çilesi bitecek
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yı kabul etti
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
SON DAKİKA