Cumhur İttfakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı: İstanbul’un Olsun Yeniden Olsun

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu süreçte İstanbul için projeler de hazırlayan Kurum, düzenlenen lansmanda her birini tek tek açıklayarak; gençlere, yaşlılara, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını anlatıyor.
"İSTANBUL'UN OLSUN YENİDEN OLSUN"
Öte yandan yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un 'Yeniden Olsun' isimli yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı.
Yeni seçim şarkısının sözleri de şöyle:
İstanbul yemyeşil olsun, İstanbullu'ya nefes olsun
Ulaşım sorunsuz olsun, sevenler sevdiğine kavuşsun.
Marmara tertemiz olsun, balıklara yeniden yuva olsun.
Nefes, sevgi, risksiz yuvalar İstanbul'un olsun, yeniden olsun!.
.