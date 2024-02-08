Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 144'ü Irak'ın kuzeyi, 215'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 359'a ulaştığını söyledi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri nin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), icra edilen operasyonlarda Irak'ın ve Suriye 'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığının, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla süreceğini belirten Aktürk, "Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.

21 BİN 89 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri PKK/KCK terör örgütü mensubu 207 kişinin yakalandığını, 2 bin 495 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 893'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 21 bin 89 olmuştur." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, başta KKTC olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığına dikkati çeken Aktürk, kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına desteğin sürdürüldüğünü aktardı.