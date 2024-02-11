Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı

YARALI TERÖRİSTLERİ TEDAVİ ETTİ

Diğer bir Merkez Konseyi üyesi olan Onur Naci Karahancı da PKK'ya müzahir grupların düzenlediği yasa dışı gösterilere katıldı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı. KCK iddianamesinde PKK ile doğrudan ilişkili olduğu belirtilen DTK'nın Ankara Sağlık Komisyonu içerisinde yer alan Karahancı'nın, yaralı teröristleri tedavi eden doktorlar arasında bulunduğu ifade ediliyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yine TTB Merkez Konseyi üyelerinden Halis Yerlikaya, DTK'nın komitesinde görev yaptı. Hendek barikat olaylarının yaşandığı dönemde Şırnak/Cizre'de operasyonun yapıldığı bölgeye girmek isterken gözaltına alınan Yerlikaya'nın da yaralı teröristleri tedavi ettiği belirtiliyor. Ayrıca PKK'nın Kobani dediği Aynel Arap'ta yaşanan çatışmalarda, yaralanan teröristlerin tedavi için Türkiye'ye getirilmesinde aktif rol aldığı öne sürülüyor.



FİNCANCI'NIN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz hafta yaptığı skandal açıklamayla kamuoyunda zirveye oturdu. Fincancı, PKK'nın ortaya attığı 'TSK kimyasal silah kullandı' yalanına ortak oldu ve bebek katili terör örgütü PKK'ya destek verdi. Gözaltına alınan Fincancı, geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE

Terör örgütü sözcüsü gibi konuşan Fincancı'nın geçmişteki skandalları da bir bir ortaya çıkıyor. Bunlara son eklenen ise TTB Başkanı'nın FETÖ'cü alçakların hain darbe girişimini yaptığı gün gerçekleştirdiği ziyaret oldu.