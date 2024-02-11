Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı

YARALI TERÖRİSTLERİ TEDAVİ ETTİ
Diğer bir Merkez Konseyi üyesi olan Onur Naci Karahancı da PKK'ya müzahir grupların düzenlediği yasa dışı gösterilere katıldı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı. KCK iddianamesinde PKK ile doğrudan ilişkili olduğu belirtilen DTK'nın Ankara Sağlık Komisyonu içerisinde yer alan Karahancı'nın, yaralı teröristleri tedavi eden doktorlar arasında bulunduğu ifade ediliyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yine TTB Merkez Konseyi üyelerinden Halis Yerlikaya, DTK'nın komitesinde görev yaptı. Hendek barikat olaylarının yaşandığı dönemde Şırnak/Cizre'de operasyonun yapıldığı bölgeye girmek isterken gözaltına alınan Yerlikaya'nın da yaralı teröristleri tedavi ettiği belirtiliyor. Ayrıca PKK'nın Kobani dediği Aynel Arap'ta yaşanan çatışmalarda, yaralanan teröristlerin tedavi için Türkiye'ye getirilmesinde aktif rol aldığı öne sürülüyor.
FİNCANCI'NIN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz hafta yaptığı skandal açıklamayla kamuoyunda zirveye oturdu. Fincancı, PKK'nın ortaya attığı 'TSK kimyasal silah kullandı' yalanına ortak oldu ve bebek katili terör örgütü PKK'ya destek verdi. Gözaltına alınan Fincancı, geçtiğimiz günlerde tutuklandı.
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE
Terör örgütü sözcüsü gibi konuşan Fincancı'nın geçmişteki skandalları da bir bir ortaya çıkıyor. Bunlara son eklenen ise TTB Başkanı'nın FETÖ'cü alçakların hain darbe girişimini yaptığı gün gerçekleştirdiği ziyaret oldu.
FETÖ'cü alçaklar, ABD desteğiyle darbe yapmaya kalkıştıkları ve yüzlerce vatan evladını şehit ettikleri gün Şebnem Korur Fincancı ABD Büyükelçiliğini ziyaret etti. Söz konusu ziyaret o gün ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından da paylaşıldı.
FİNCANCI'NIN GEÇMİŞTEKİ SKANDALLARI
Şebnem Korur Fincancı'nın geçmişteki diğer skandalları ise şunlar: 2014'teki bir konuşmasında sözde Ermeni soykırımını savundu. Adli tıpta teröristleri korudu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal silah kullandı" iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Ermenice başlayıp Türklüğe kin kustuğu 2014'teki konuşması yeniden gündem oldu.
FİNCANCI'NIN ERMENİ PROVOKASYONU! VİDEO İZLE
ERMENİ PROVOKASYONU
Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili konuşan Fincancı, "Ben bugün çokça mahcubiyet duygusu yaşıyorum. Ermeni soykırımının hala kapı arkalarında konuşulmak zorunda hissedilmesi, bu toprakların halklarının evlerinden yurtlarından sökülüp atılmasının her yıl bayram gibi kutlanabilir olması." ifadelerini kullandı.
TÜRKLÜĞÜ HEDEF ALDI
Skandal sözlerle Türk kimliğinden rahatsızlık duyan Fincancı, "Bir ilkokul adının 'Talat Paşa', caddenin 'Ergenekon' sokağın 'Türk beyi' olmasının utancıyla yaşamalıyız." dedi.