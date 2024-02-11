PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı'nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Adnan Oktar suç örgütüne yönelik belgeselde Şebnem Korur Fincancı detayı büyük dikkat çekti. Terör örgütlerine desteği ile bilinen Şebnem Korur Fincancı’nın Adnan Oktar’ın kirli işbirliği ortaya çıktı. 1999 yılında Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonda sahte işkence raporu hazırlayarak koruma kalkanı olduğu anlaşıldı. Eski örgüt üyesi Özkan Mamati, "Örgüt içinde benim de arkadaşım olan, mesela göz kapağı düşük bir arkadaşım vardı. Küçüklükten olmuş bunları sanki operasyonda olmuş gibi göstererek, 2005 yılında sanki işkenceye uğramış gibi rapor verdi" dedi. Öte yandan Takvim.com.tr daha önce Şebnem Korur Fincancı hakkında 1999 yılında düzenlenen belgeye ulaşmıştı. Söz konusu belgede Şebnem Korur Fincancı'nın Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yaptığı dönemde terör örgütü üyeleri lehine raporlar düzenleyerek, emniyet güçlerini suçlu gösterebilmek için yoğun çaba sarf ettiğini ispatlanmıştı. İşte detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 19:41 Güncelleme 11 Şubat 2024, 20:16
Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı

'Turnike' ismi verilen cinsel sömürü sistemiyle onlarca genç kadını ağına düşüren 80'li yıllarda çıkışa geçen, 90'larda legal-illegal bağlantılarıyla güçlenen, 2018'de hakkında gözaltı kararı çıkarılan Adnan Oktar tarafından kurulan 'Adnan Hoca Suç Örgütü'nün karanlık yüzü ile ilgili bilinmeyen birçok detay ortaya çıkmaya devam ediyor.



2018 YILINDA TUTUKLANDI
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 11 Temmuz 2018'de başlatılan operasyonlarda, Oktar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

▶️ PKK sevici Şebnem Korur Fincancı'nın yeni skandalı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 8 Temmuz 2019'da hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Mahkemesince kabul edilerek sanıkların yargılanmasına başlanmıştı.



BİNLERCE YIL HAPİS CEZASI ALDI
Genç kızları ağına düşüren ve her türlü rezilliğin olduğu 'Adnan Hoca Suç Örgütü'nün lideri Adnan Oktar ve örgüt üyeleri bincelerce yıl hapis cezasına çarptırıldı.



PKK, FETÖ ŞİMDİ DE ADNAN OKTAR...
Youtube platformunda yayınlanan bir belgesel de suç örgütünün karanlık yüzü hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Söz konusu belgeselde Terör örgütlerine desteği ile bilinen Şebnem Korur Fincancı ve Adnan Oktar'ın kirli işbirliği dikkat çekti.



1999 YILINDAKİ OKTAR'A OPERASYON
Adnan Oktar ve grubuna yönelik en büyük operasyonlardan biri 1999 yılında yapılmıştı. Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü düzenledi. 11 Kasım 1999'da 2 bin polisle yapılan baskınlarda Oktar ve 75 müridi gözaltına alınmıştı.



FİNCANCI'YA İŞKENCE RAPORU İÇİN BAŞVURU
Suç örgütü lideri Adnan Oktar o dönem AB ile uyum yasaları çerçevesinde işkence yönelik devletin kurumlarında yapılan çalışmaları fırsat bilerek, terör sevici Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan sahte 'işkence raporu' aldığı ortaya çıktı.

▶️ PKK sevici Şebnem Korur Fincancı'nın yeni skandalı!

ÖRGÜT ÜYELERİNE KORUMA KALKANI
Sahte işkence raporu ile 1999 operasyonun sonlamasını sağlayan Fincancı, operasyondan 5 yıl sonra sadece Adnan Oktar ve suç örgütü üyelerinin beyanlarıyla emniyet hakkında işkence raporu hazırlayarak, örgüt üyelerine koruma kalkanı sağlıyor.

Belgeselde raporlarla ilgili açıklama yapan eski örgüt üyesi Özkan Mamati ifadelere yer veriyor:

Örgüt içinde benim de arkadaşım olan, mesela göz kapağı düşük bir arkadaşım vardı. Küçüklükten olmuş bunları sanki operasyonda olmuş gibi göstererek, 2005 yılında sank işkenceye uğramış gibi rapor verdi. Sonra bu kişiler ne yaptı biliyor musunuz? Çok ilginç bir rastlantı biliyorsunuz Adnan Oktar'ın Avrupa'da kendini duyurması Yaratılış Atlası ile oldu. Sonra Şebnem Korur Fincancı 'İşkence Atlası' diye bir kitap yapmaya başladı. Ne tesadüf! Bu 'İşkence Atlası' içine bu örgütte yer alan 1999 yılında gözaltına alınmış doğultan fiziksel bozuklukları olan kişileri sanki 99 yılında işkenceye uğraşmış gibi 'İşkence Atlas' içine koyuyor.




CEVAP HAKKINI KULLANMADI
Öte yandan ortaya çıkan kirli işbirliği ile ilgili sorulan sorulara Şebnem Korur Fincancı cevap hakkını ise kullanmadı.



TAKVİM.COM.TR 1999 TARİHLİ BELGEYE ULAŞMIŞTI
Adli Tıp alanında çalışmalar yapan ve bir dönem Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yapan Fincancı'nın bu süreçte teröristlere ilişkin raporlarında onların lehlerine hareket ettiği ve emniyet güçlerini suçlu çıkarabilmek için yoğun çaba sarf ettiği ortaya çıkarmıştı. Takvim.com.tr Fincancı hakkında 19 Ekim 1999 tarihinde hazırlanan ve dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır tarafından imzalanarak Adalet Bakanlığına gönderilen belgeye ulaşmıştı. Belgede, Fincancı hakkında çok çarpıcı bilgilerin yer aldığı görülmüştü.

TTB BAŞKANI'NIN GÖZLATINA ALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ!


"İLLEGAL SOL GÖRÜŞ SEMPATİZANI"
Belgede Fincancı'nın "illegal sol görüş sempatizanı olarak tanındığı" belirtilirken görev yeri değiştirilmesi için talepte bulunulduğu görüldü.

ADLİ TIPTAYKEN DE TERÖRİSTLERİ SAVUNMUŞ
Adalet Bakanlığına "gizli" ibareli olarak gönderilen belgede "İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Bölüm Başkanı olup, Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yapmakta olan Kılıçaslan-Birsen kızı 21.03.1959 doğumlu Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın, Kadıköy İlçesi, Mühürdar Cad. İlter Ertüzün Sokak No:4/10 adresinde ikamet ettiği, illegal sol görüş sempatizanı olarak tanındığı, yasadışı örgüt mensubu ve sempatizanı olan kişilerin rapor ve tahkikatlarında lehlerine hareket ettiği, polis aleyhine tutum ve davranışlarda bulunduğu, sanıkların kati raporlarında polisi suçlu çıkarmak için aşırı çaba sarfettiği, bunun son örneğinin sözde gözaltına alındığı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işkence sonucu öldürüldüğü ileri sürülen Süleyman Yeter ile ilgili hazırlanan raporda görülmüştür...

YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLDİ
Yukarıda açıklandığı üzere objektifliği konusunda kuvvetli şüpheler bulunan Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın görev aldığı Kurulda adaletin sağlıklı işlemesi için yapılan işlemlerde sık sık problemlerle karşılaşıldığından adı geçenin uygun görülecek başka bir görevde değerlendirilmesinin uygun olacağı hususu..." ibareleri yer aldı.

PKK'NIN KİMYASAL YALANINA BÖYLE DESTEK OLMUŞTU
HDP'nin ittifak ortağı CHP tarafından büyük destek gören Fincancı, terör örgütünün kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.

TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN TSK'YA İFTİRA ATTIĞI VİDEO!

Teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

GEZİ ORGANİZATÖRÜ
TTB'nin İkinci Başkanı olan Ali İhsan Ökten, Gezi Ayaklanması kapsamında Adana'da yapılan eylemleri organize eden isimlerden birisi. Ökten ayrıca örgüt destekçisi STK'ların PKK'ya destek için Adana'da düzenlediği bazı gösterilere katıldı.

Ali İhsan Ökten

DHKP/C DAVALARININ MÜDAVİMİ!
TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut'un adı da marjinal sol gruplarla anılıyor. 2016 yılında Ankara Tabip Odası Başkanı olduğu dönemde sol gruplarla birlikte gösterilere imza atan Bulut, DHKP/C'lilerin duruşmalarına katılarak örgüte destek veriyor. Bulut ayrıca Turkovac için kullandığı "ortada aşı yok, solüsyon var" açıklamasıyla tepki toplamıştı.

Vedat Bulut

ÖRGÜTÜN 'SES'İNDE YER ALDI
TTB Merkez Konseyi üyelerinden Deniz Erdoğdu, PKK'nın elebaşlarının talimatıyla kurulan 'sağlık komitelerine' ev sahipliği yaptığı iddia edilen SES Sendikası'nın Disiplin Kurulu üyelerinden. Geçmiş yıllarda PKK'ya müzahir şahıslar tarafından düzenlenen basın açıklamalarında da boy gösterdi.

FETÖ İLTİSAKLI DERNEĞE ÜYE
TTB Merkez Konseyi üyelerinden Kazım Doğan Eroğulları'nın FETÖ'ye iltisaklı bir dernekte kaydı var. Meltem Günbeği'nin de dosyası daha kabarık. Günbeği, Kandil'in talimatıyla organize edildiği için soruşturmalara konu olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) delegelerinden. 2015 yılında HDP Edirne Merkez ilçe yönetim kurulu yedek üyeliği da yapan Günbeği, yine PKK soruşturmalarına konu olan SES'in üst kurul delegeleri arasında.

YARALI TERÖRİSTLERİ TEDAVİ ETTİ
Diğer bir Merkez Konseyi üyesi olan Onur Naci Karahancı da PKK'ya müzahir grupların düzenlediği yasa dışı gösterilere katıldı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı. KCK iddianamesinde PKK ile doğrudan ilişkili olduğu belirtilen DTK'nın Ankara Sağlık Komisyonu içerisinde yer alan Karahancı'nın, yaralı teröristleri tedavi eden doktorlar arasında bulunduğu ifade ediliyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yine TTB Merkez Konseyi üyelerinden Halis Yerlikaya, DTK'nın komitesinde görev yaptı. Hendek barikat olaylarının yaşandığı dönemde Şırnak/Cizre'de operasyonun yapıldığı bölgeye girmek isterken gözaltına alınan Yerlikaya'nın da yaralı teröristleri tedavi ettiği belirtiliyor. Ayrıca PKK'nın Kobani dediği Aynel Arap'ta yaşanan çatışmalarda, yaralanan teröristlerin tedavi için Türkiye'ye getirilmesinde aktif rol aldığı öne sürülüyor.


FİNCANCI'NIN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz hafta yaptığı skandal açıklamayla kamuoyunda zirveye oturdu. Fincancı, PKK'nın ortaya attığı 'TSK kimyasal silah kullandı' yalanına ortak oldu ve bebek katili terör örgütü PKK'ya destek verdi. Gözaltına alınan Fincancı, geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

Fincancı 15 Temmuz'da ABD Büyükelçiliği'ndeydi

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE
Terör örgütü sözcüsü gibi konuşan Fincancı'nın geçmişteki skandalları da bir bir ortaya çıkıyor. Bunlara son eklenen ise TTB Başkanı'nın FETÖ'cü alçakların hain darbe girişimini yaptığı gün gerçekleştirdiği ziyaret oldu.

FETÖ'cü alçaklar, ABD desteğiyle darbe yapmaya kalkıştıkları ve yüzlerce vatan evladını şehit ettikleri gün Şebnem Korur Fincancı ABD Büyükelçiliğini ziyaret etti. Söz konusu ziyaret o gün ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından da paylaşıldı.

FİNCANCI'NIN GEÇMİŞTEKİ SKANDALLARI
Şebnem Korur Fincancı'nın geçmişteki diğer skandalları ise şunlar: 2014'teki bir konuşmasında sözde Ermeni soykırımını savundu. Adli tıpta teröristleri korudu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal silah kullandı" iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Ermenice başlayıp Türklüğe kin kustuğu 2014'teki konuşması yeniden gündem oldu.

FİNCANCI'NIN ERMENİ PROVOKASYONU! VİDEO İZLE

ERMENİ PROVOKASYONU
Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili konuşan Fincancı, "Ben bugün çokça mahcubiyet duygusu yaşıyorum. Ermeni soykırımının hala kapı arkalarında konuşulmak zorunda hissedilmesi, bu toprakların halklarının evlerinden yurtlarından sökülüp atılmasının her yıl bayram gibi kutlanabilir olması." ifadelerini kullandı.

TÜRKLÜĞÜ HEDEF ALDI
Skandal sözlerle Türk kimliğinden rahatsızlık duyan Fincancı, "Bir ilkokul adının 'Talat Paşa', caddenin 'Ergenekon' sokağın 'Türk beyi' olmasının utancıyla yaşamalıyız." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı
Fenerbahçe- Alanyaspor | CANLI
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar! CHP’ye ’DEM’li tepki... Terör baronlarından medet umuyorlar
AK Parti’nin acı günü! İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı: Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Seçmen İletişim Merkezi açılış töreninde flaş açıklamalar
CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili flaş gelişme! ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu engel kalmadı: Süreç başlıyor
Mersin’de Kılıçdaroğlu’nu hançerleyen hain denilen CHP’li Ali Mahir Başarır’ın ’TAKVİM’ hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtı
Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez yüzde 10’u geçti! Başkan Erdoğan 3 çocuk demişti Atatürk’ün en az 6 çocuk dediği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!
Pentagon’da bir gün! SİHA’lara övgü... F-16’daki son durum ve F-35’ler | Başkan Erdoğan’ın kararlı tutumu ve Türkiye - ABD - NATO üçgeni
Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Abdülkerim Bardakcı Sparta Prag maçında forma giyecek mi?
Emekli ve işçiye ek artış geliyor: Çalışma Bakanlığı’nda kritik toplantı! Ek iyileştirme gündeme alındı
AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım | Aziz Yeniay tepki: Kimden aldın bilgiyi?
SON DAKİKA