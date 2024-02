Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan PKK elebaşı Mustafa Karasu’ya tepki: Tehditlere boyun eğmedik, asla eğmeyeceğiz

"SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ" Murat Kurum , sahipsiz sokak hayvanları konusunun çözümsüz bırakıldığını belirterek, "Bunun için biz 39 ilçeye hayvan bakım merkezleri yapıp, iki yakada hayvanlarımızın bakımlarının, aşılamalarının, tedavilerinin ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılacağı tesisleri bir an önce kazandıracağız. Bu tesislerin giderlerini büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlıyor olacağız." diyerek bu konunun sorun olmaktan çıkacağı mesajı verdi.

"ANKETLERDE ÖNDEYİZ"

Murat Kurum son saha araştırmalarında tablonun ne olduğunun sorulması üzerine, "Ben ilk adaylığımız açıklandığında anket yaptırdım. O zaman bir buçuk, iki puan gerideydik. Piyasada gezen anketlerde de 8-10 puan geride gösteriyordu. Ancak sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık, ilçelere gittik, ziyaretlerimizi yaptık, İstanbullularla bütünleştik. Ve İstanbullular bizi sevdi, biz onları sevdik. O kardeşliği ben görüyorum yani, o güvenle de konuşuyorum. Ve lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1,4 puan ilerideyiz. Bildiğim kadarıyla CHP'nin anketi de böyle söylüyor. Dolayısıyla biz öndeyiz ama hiçbir şekilde rehavete kapılmadan yine teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde, motivasyon içerisinde, tüm İstanbullularla birlikte inşallah 31 Mart'ı alacağız. Bu manada kim kiminle beraber olur, buna da bakmıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta da bu sevinci hep beraber yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL ÇOK KIYMETLİ, YETER Kİ KULLANMASINI BİLİN"

Murat Kurum'a vaatleri ve o vaatleri gerçekleştirecek bütçenin nasıl sağlanacağı da soruldu. Kurum "Bir iş için çaba sarf ederseniz, gerçekten o gayreti sergilerseniz, emin olun her şeyi yaparsınız. İstanbul böyle güçlü bir şehir, kaynakları kendi kendine yetebilecek bir şehir. Her sokağı, her kaldırımı o kadar kıymetli ki… Yeter ki siz bu değeri kullanmasını, bu değerin kıymetini bilin." dedi.