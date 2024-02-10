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CHP'li Kadıköy Belediyesi'nden zamanlaması manidar operasyon! Murat Kurum'un afişleri kesildi

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum çalışmalarına Kadıköy ve Ataşehir'de devam etti. Kurum'un Kadıköy'de asılan afişleri CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın talimatı üzerine kesildi. Murat Kurum'un hedef alınmasının zamanlaması ise oldukça manidar bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 16:50 Güncelleme 10 Şubat 2024, 17:11
CHP’li Kadıköy Belediyesi’nden zamanlaması manidar operasyon! Murat Kurum’un afişleri kesildi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum çalışmalarına Kadıköy ve Ataşehir'de devam etti.

▶️ CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin pankart hazımsızlığı kamerada!

KURUM'UN PANKARTLARI KESİLDİ
Murat Kurum'un Kadıköy'de yapacağı ziyaretler öncesinde AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı teşkilat mensupları tarafından asılan 'Kadıköy Murat'ına hazır' ve AK Parti pankartları CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın talimatı üzerine toplatıldı.

Murat Kurum'un afişleri CHP'li belediye tarafından kesildiMurat Kurum'un afişleri CHP'li belediye tarafından kesildi

Kadıköy Belediyesi temizlik işçileri tarafından toplanan pankartlar çöp arabasına atılırken görüntülendi.

CHP'NİN TEDİRGİNLİĞİNİN FARKINDAYIZ, DEMOKRASİ MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ
Skandal sonrası açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Dr. Fatih Coşar, "İstanbul'da demokrasinin önündeki en büyük engel CHP'li İBB yönetimi. Önce Fatih'te İlçe Belediye Başkanımız ve Adayımız Sayın Ergün Turan'ın afişleri hukuksuzca toplandı. Şimdi ise İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum'un afişleri hukuksuz şekilde toplanıyor, yırtılıyor. Bu hukuksuzluğu da Kadıköy Belediyesi ve İBB'nin imkan ve gücü ile yapıyorlar. CHP'nin tedirginliğinin farkındayız, demokrasi mücadelemize devam edeceğiz. Milletimizin sandıkta vereceği destekle 1 Nisan'dan itibaren bu talan, yalan ve öfkeli saldırganlık düzenini sonlandıracağız." dedi.

MANİDAR ZAMANLAMA
Murat Kurum'un afişlerinin hedef alınmasının zamanlaması da dikkat çekti.

PKK ELEBAŞI TEHDİT ETMİŞTİ: MUHALEFETİN DÜNYAYI YIKMASI GEREKİR
Öyle ki geçtiğimiz günlerde CHP ve DEM'e "İttifaklara sahip çıkın" diyerek yol haritası çizen PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, Murat Kurum'u hedef almıştı.

PKK'lı Mustafa Karasu, AK Parti İBB adayı Murat Kurum'u hedef gösterdi

Saklandığı ininden Başkan Erdoğan'ı ve Murat Kurum'u hedef alan Karasu "İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum suçludur. Ama muhalefet de gerçekten normal yaklaştı. İktidarın başına dünyaya yıkmaları gerekiyor" dedi.

Murat Kurum Kadıköy'de STK'larla buluştuMurat Kurum Kadıköy'de STK'larla buluştu

KURUM'DAN TEPKİ :TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİK, EĞMEYİZ
Murat Kurum ise 8 Şubat'ta medya temsilcileriyle biraraya geldiği toplantıda terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu'nun kendisine yönelik tehditlerimin hatırlatılması üzerine "Ne bölücü terör örgütünün ne de başka örgütlerin tehditlerine hiçbir zaman boyun eğmedik, bundan sonra da asla eğmeyiz" dedi.

Son dakika: Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurumdan PKK elebaşı Mustafa Karasuya tepki: Tehditlere boyun eğmedik, asla eğmeyeceğizSon dakika: Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurumdan PKK elebaşı Mustafa Karasuya tepki: Tehditlere boyun eğmedik, asla eğmeyeceğiz

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CHP’li Kadıköy Belediyesi’nden zamanlaması manidar operasyon! Murat Kurum’un afişleri kesildi
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