CHP’li Kadıköy Belediyesi’nden zamanlaması manidar operasyon! Murat Kurum’un afişleri kesildi

PKK ELEBAŞI TEHDİT ETMİŞTİ: MUHALEFETİN DÜNYAYI YIKMASI GEREKİR

Öyle ki geçtiğimiz günlerde CHP ve DEM'e "İttifaklara sahip çıkın" diyerek yol haritası çizen PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, Murat Kurum'u hedef almıştı.

Saklandığı ininden Başkan Erdoğan'ı ve Murat Kurum'u hedef alan Karasu "İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum suçludur. Ama muhalefet de gerçekten normal yaklaştı. İktidarın başına dünyaya yıkmaları gerekiyor" dedi.

Murat Kurum Kadıköy'de STK'larla buluştu

KURUM'DAN TEPKİ :TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİK, EĞMEYİZ

Murat Kurum ise 8 Şubat'ta medya temsilcileriyle biraraya geldiği toplantıda terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu'nun kendisine yönelik tehditlerimin hatırlatılması üzerine "Ne bölücü terör örgütünün ne de başka örgütlerin tehditlerine hiçbir zaman boyun eğmedik, bundan sonra da asla eğmeyiz" dedi.