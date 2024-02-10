Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in acı günü: Babası Fikret Güler hayatını kaybetti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törende Bakan Güler ve ailesi, taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, Bakan Güler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Sn. Yaşar Güler'in babası Fikret Güler Beyefendi bir süredir tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisine Cenâb-ı Allah'tan rahmet; başta Sn. Bakanımız olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı Cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, babası Fikret Güler'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in vefat eden kıymetli babası Fikret Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Fikret Güler için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in babası Fikret Güler Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.