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Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 3 gözaltı

Mersin'de jandarmanın terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda materyal ile dokümana incelenmek üzere el kondu.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 17:22 Güncelleme 10 Şubat 2024, 17:22
Mersin’de terör örgütü PKK’ya operasyon: 3 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Adana illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda materyal ile dokümana incelenmek üzere el kondu.

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