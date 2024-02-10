CHP Apo’ya özgürlük çizgisine mi geldi? Kandil’in kalemşoru İmralıyı işaret etti | Bir bomba da Yılmaz Özdil’den: CHP DEM’in bisikleti oldu

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergün Öcalan'a özgürlük için saz çaldı Bu skandalın Esenyurt'ta gerçekleşmesi ayrı bir önem kazanıyor... Bilindiği üzere DEM CHP'den Esenyurt ve Adalar'ı istiyor. CHP henüz iki ilçe için adayını açıklamadı. KANDİL'İN KALEMŞORU YAZDI: "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" DEYİN BİTSİN BU İŞ

Esenyurt'ta CHP-DEM'in "Öcalan'a özgürlük" skandalı konuşulurken Kandil'den pazarlığın arka planını ifşa eden bir yazı geldi.

Yılmaz Özdil, "DEM'in oylarına güvenirsen olacağı bu. CHP'yi DEM Parti'nin bisikleti haline getiren Guguk Kuşu Operasyonu'nun kaçınılmaz sonucudur bu. " dedi. Kirli pazarlığı "bisiklet" hikayesiyle anlatan Özdil şunları söyledi: "Öğrencinin biri bisikletiyle okula gelir. Bisikletini kabak gibi bahçeye bırakır derse girer. Çıktığında bakar bisikletin yerinde yerler esiyor. Söylene söylene evine yürüyerek döner. Ertesi sabah yine yürüye yürüye okula geldiğinde bir de ne görsün bisikleti dün bıraktığı yerde duruyor. Selesine bir not iliştirilmiş; "Acil ihtiyacım vardı, geri getirdim ama ders çıkışına yetişemedim hem özür dilerim, hem teşekkür ederim." yazıyor Meğer çalınmamış yani biri almış kullanmış, işi bitince getirmiş. Bisikletin sahibi olan öğrenci bisikleti geri aldığına sevinir ama doğal olarak sempatik ifadelerle yazılan bu nota öfkelenir. Bir daha böyle bir şey gelmesin diye de kilit alır bisikletine takar. Huzur içinde derse girer. Dersten çıktığında bir bakar ki bisikletin üstünde iki kilit var ve yine seleye bir not iliştirilmiş. Bu defa "Bana lazım olduğunda ben kullanamayacaksam kusura bakma sen de kullanamayacaksın." yazıyor.