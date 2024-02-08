SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: Bölücü ittifakta skandal görüntü! PKK partisi DEM'in Abdullah Öcalan için başlattığı nöbete CHP heyetinden bağlamalı katılım!

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşan CHP ve DEM yerel seçimlerde artık açık açık ittifak yapıyor. Öyle ki CHP için PKK elebaşları bile çalışıyor. Dün Mustafa Karasu’nun DEM’e İstanbul’da aday çıkarma talimatının ardından Başak Demirtaş aday olmayacağını açıklamıştı. Tüm bu gelişmeler PKK’nın CHP’yi de avucunun içerisine tamamen aldığını bize gösterirken gelen son skandal durumun vahametini özetledi. DEM Partili PKK sempatizanlarının bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük talebi ile başlattığı 'adalet nöbeti'ni CHP Esenyurt ilçe teşkilatı ziyaret etti. Yetmedi CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergün, PKK sloganlarının atıldığı binada bağlama çalıp görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 17:42 Güncelleme 08 Şubat 2024, 18:02
Son dakika: Bölücü ittifakta skandal görüntü! PKK partisi DEM’in Abdullah Öcalan için başlattığı nöbete CHP heyetinden bağlamalı katılım!

Yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP ve DEM arasındaki iş birliği artık vatandaşın gözüne sokulmaya başlandı.

Dün, PKK elebaşı Mustafa Karasu DEM'e aday çıkarmayın dedi birkaç haftadır "İstanbul'a aday olacağım" diye gezen Başak Demirtaş kararından vazgeçti.

Tüm bu gelişmeler PKK'nın CHP'yi de avucunun içerisine tamamen aldığını bize gösterirken gelen son skandal durumun vahametini özetledi.

PKK'nın siyasi temsilcisi DEM Parti geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'adalet yürüyüşü' başlattı.

Bir araya gelen DEM Partili PKK sempatizanları bölücübalı Öcalan'ın posterleri önünde oturaup sloganlar atıp eylem yapıyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki DEM Parti binası da İstanbul'daki eylemlerin merkezi konumunda.

DEM PARTİ'NİN ÖCALAN EYLEMİNE CHP'DEN ZİYARET

Öcalan lehine "Biji Serok Apo" sloganları atılan binaya skandal bir ziyaret gerçekleşti.

CHP'nin Esenyurt İlçe teşkilatı buradaki nöbeti ziyaret ederek destek verdi.

CHP'li Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergün başkanlığındaki heyetin Öcalan posterleri önünde slogan atılan binayı ziyareti yine CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"NAÇİZANE DESTEKLERİMİZİ SUNDUK"

CHP'li başkanın ziyarette bağlama çaldığı anlara ilişkin fotoğrafların servis edildiği paylaşıma şu not düşüldü:

Esenyurt DEM Parti ilçe Başkanlığını ziyaret ederek, tecritte yakınlarını kaybetmiş Barış Annelerimiz ile sohbet ettik, naçizane desteklerimizi sunduk. Tecrit bir insanlık suçudur ve bu suça iştirak eden her kimse Halkın lanetini alacaktır. Yaşasın adalet, yaşasın halkların kardeşliği.

PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEMe istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbulda olacakPKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEMe istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbulda olacak

PKK ELEBAŞLARI SIRAYA GİRDİ
Elebaşı Mustafa Karasu'dan sonra kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal da sürece müdahil oldu. Kartal'ın PKK TV'sine konuk olduğu programda "Asıl hesaplaşma İstanbul üzerinde olacak" dendi, CHP'ye "DEM ve PKK'ya muhtaçsın" mesajı gönderildi.

Kartal 'kent uzlaşısı' söylemine sığındı, "Bu seçimlerde de hem kürdistan hem de metropollerde kent uzlaşısı temelinde güçlü bir 3. yol politikası yürütülmelidir. En küçük birimde bile bütün güçler bir araya gelmeli" diyerek CHP - DEM'e istikamet çizdi.



TÜRKİYE DEMİRTAŞ'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİN PERDE ARKASINI TAKVİM'DEN ÖĞRENDİ
TAKVİM deneyimli kadroları, özel ve dinamik habercilik anlayışıyla süreci manşetine taşıdı, satır satır okuyucularına aktardı.

PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun Kandil'den verdiği talimatla eş güdümlü olarak Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasını anlattığımız haber, gündeme yön verdi.

Türkiye ilk kez TAKVİMden okudu! Kandilden emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasudan DEMe CHPli yol haritasıTürkiye ilk kez TAKVİMden okudu! Kandilden emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasudan DEMe CHPli yol haritası



HABERİMİZ KAYNAK ALINDI
Dijital medya platformları, TV ve gazeteler TAKVİM'in haberini kaynak aldı, Kandil'in talimatıyla Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesini haberleştirdi.



SABAH GAZETESİ
Sabah Gazetesi, hem yazılı hem de dijital yayınlarında TAKVİM'i kaynak aldı. Gazetenin bugünkü sayısında "Kandil emretti, Demirtaş çekildi" başlığı atıldı.



Sabah.com.tr ve sosyal medya hesaplarında da dikkat çektiğimiz durum işlendi.




AKŞAM GAZETESİ
Akşam Gazetesi "PKK, CHP - DEM İTTİFAKI İSTEDİ" başlığını kullandı.



Gazetenin internet sitesinde yer alan haberde de "Kandil'den mesaj geldi, adaylık bitti! "İttifakları devam ettirin" başlığına yer verildi.



TÜRKGÜN GAZETESİ
TÜRKGÜN Gazetesi, TAKVİM'in çizdiği perspektif üzerine durumu haberleştirdi. "KANDİL'DEN CHP'YE KIYAK" başlığı kullanıldı.



Gazetenin iç sayfasında durum detaylarıyla ele alındı.



YENİ AKİT GAZETESİ
Yeni Akit bugünkü gazetenin birinci sayfasından "KANDİL İSTEDİ DEMİRTAŞ ÇİZİLDİ" haberini yaptı.



YENİ ŞAFAK
Yeni Şafak Gazetesi'nin interner sitesi, "İTTİFAK TALİMATI KANDİL" başlıklı haberle, TAKVİM'in Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasında anlattığı detayları işledi.



A HABER
A Haber, hem TV'de hem de sosyal medya platformlarında ilgili haberi işledi.

Başak Demirtaş'ın PKK'nın talimatıyla adaylıktan çekilmesinin perde arkası...

GÜNEŞ
Güneş de Akşam gibi Takvim'in haberini kaynak aldı.



HABER 7
Haber 7 "Kandil DEM'e böyle talimat verdi. Başak Demirtaş'ın neden çekildiği belli oldu" manşetli haberiyle TAKVİM'i kaynak aldı.



Yirmidört TV, Super Haber, Bengü Türk Demirtaş'ın çekilmesinin perde arkasını işleyen diğer mecralar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar
TAKVİM yine gündem belirledi! Türkiye Başak Demirtaş’ın PKK’nın talimatıyla adaylıktan çekilmesinin perde arkasını bizden okudu
Son dakika: Bölücü ittifakta skandal görüntü! PKK partisi DEM’in Abdullah Öcalan için başlattığı nöbete CHP heyetinden bağlamalı katılım!
Gençlerbirliği-Trabzonspor | CANLI
CHP ve DEM’in sıraya girip akladığı DHKP-C’li Pınar Birkoç’la ilgili yeni detaylar! Daha önce de polis karakoluna saldırmış
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki 2 bin 798 konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan PKK elebaşı Mustafa Karasu’ya tepki: Tehditlere boyun eğmedik, asla eğmeyeceğiz
TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı: Hedef tek hane! Şu anda ek bir faiz artışı gerekmiyor
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
DHKP/C’li teröristlerin adliyeye saldırı planı 5 dakikada engellendi! Çatışmanın şiddetini gösteren kare | Soruşturmada çok sayıda gözaltı
Ekrem İmamoğlu’ndan İYİ Parti’yi dizayn çabası! Özgür Özel’i sümen altı etti Yomra’ya talimat gönderdi: Rant kaygılı gizli ittifak mı var?
Uluslar Ligi kuraları çekiliyor! İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri
Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! PM’nin de ertelenmesi gündemde | Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
SON DAKİKA