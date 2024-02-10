Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kadıköy’de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı

İstanbul'a verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Kurum, "Hamdolsun milletimiz bizim verdiğimiz sözlere güveniyor. Çünkü bizim sözlerimiz; 'öyle kollarını boşa sıvayanların' verdiği sözlere benzemez. Biz kollarımızı bir kez sıvadık mı o kollar bir daha kapanmaz." dedi.





Sadece İstanbul diyeceklerini ve 7/24 belediyecilik yapacaklarını söyleyen Murat Kurum, "Biz yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız; 'arada bir İstanbul' demeyeceğiz. 7/24 belediyecilik yapacağız" diye konuştu.

Bütün bu hizmetleri ve eserleri hep birlikte başaracaklarını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Bu kötü gidişi beraber durduracağız. Bu değişimi, bu şehrin başkanı olarak yapmayacağız. Her evin evladı, her yuvanın Muradı olarak yapacağız. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemi başlayacak." sözleriyle konuşmasını tamamladı.



"FİKİRTEPE'DE 60 BİN AİLEMİZİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kadıköy'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Fikirtepe'nin kendisi için önemli olduğunu belirten Kurum, "Bugün yine Fikirtepe'deyiz. Fikirtepe benim için çok kıymetli. Çünkü biz Fikirtepe'de 60 bin ailemizin hayatını değiştirdik. Evlatlarımızın yavrularımızın geleceğini güvence altına aldık. Buradaki ailelerin duasını aldık. İnşallah Fikirtepe'deki tüm projelerimizi alnımızın akıyla tamamlayacağız. Ve burada daha birçok kez bir araya geleceğiz." sözleriyle konuşmasına başladı.