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AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken paylaşım

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Alçak saldırıya peş peşe çok sert tepkiler yağarken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı büyük tepkilere neden oldu. İmamoğlu, " AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Henüz saldırganların yakalanmamasına ve Valilikten resmi bir açıklama gelmemesine rağmen Ekrem İmamoğlu’nun saldırıyı hangi veriye dayandırarak böyle bir açıklama yapması büyük tepkiye neden oldu.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 21:23 Güncelleme 10 Şubat 2024, 21:36
AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde, milli irade düşmanlarından kalleş bir saldırı gerçekleşti.



AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleşti.



Alçak saldırı sonucu 1 kişi ağır yaralanırken, olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniayın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğandan çok sert tepkiAK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniayın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğandan çok sert tepki
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ
Milli iradeyi hedef alan saldırıya Başkan Erdoğan çok sert tepki gösterdi. "Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır" diyen Başkan Erdoğan, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" dedi.

Öte yandan AK Parti ve bakanlardan da saldırıya peş peşe tepki yağdı.



EKREM İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM
Tüm bu yaşananların gölgesinde Terör partisi DEM ile yakın ilişkilerde olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Saldırının gerçeklemesinin ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Küçükçekmece'deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.



KİMDEN ALDI BİLGİYİ?
Henüz saldırganların yakalanmamasına ve Valilikten resmi bir açıklama gelmemesine rağmen Ekrem İmamoğlu'nun saldırıyı hangi veriye dayandırarak böyle bir açıklama yapması büyük tepkiye neden oldu.



"HANGİ VERİYE DAYANARAK BU AÇIKLAMA YAPILDI?"
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yazıcı, İmamoğlu'nun paylaşımna sosyal medya hesabından çok sert tepki göstererek, "Misafir İBB başkanı diyor ki; Bu iş Aziz Yeniay'ın çalışmalarına ve etkili olduğuna işaret ediyor, ben açıklama yaparak ön alayım, etkisini azaltayım! Saldırgan bile yakalanmadan hangi veriye dayanarak bu açıklama yapıldı?" dedi.

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AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım
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