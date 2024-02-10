AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım





EKREM İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Tüm bu yaşananların gölgesinde Terör partisi DEM ile yakın ilişkilerde olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki çeken bir paylaşımda bulundu.



Saldırının gerçeklemesinin ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Küçükçekmece'deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.





KİMDEN ALDI BİLGİYİ?

Henüz saldırganların yakalanmamasına ve Valilikten resmi bir açıklama gelmemesine rağmen Ekrem İmamoğlu'nun saldırıyı hangi veriye dayandırarak böyle bir açıklama yapması büyük tepkiye neden oldu.





"HANGİ VERİYE DAYANARAK BU AÇIKLAMA YAPILDI?"

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yazıcı, İmamoğlu'nun paylaşımna sosyal medya hesabından çok sert tepki göstererek, "Misafir İBB başkanı diyor ki; Bu iş Aziz Yeniay'ın çalışmalarına ve etkili olduğuna işaret ediyor, ben açıklama yaparak ön alayım, etkisini azaltayım! Saldırgan bile yakalanmadan hangi veriye dayanarak bu açıklama yapıldı?" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN