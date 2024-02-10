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AK Parti bugün 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor! Hazırlıklar tamam sıra sahada

Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de, tüm çalışmalar neredeyse tamamlandı. AK Parti, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının ardından bugün son olarak 51 ilin ilçe belediye başkan adayını açıklayacak. Aday tanıtımlarının ardından sahada projeler yarışacak.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 07:01 Güncelleme 10 Şubat 2024, 07:26
AK Parti bugün 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor! Hazırlıklar tamam sıra sahada

Yerel seçim hazırlıklarını tüm hızıyla tamamlayan AK Parti, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının ardından bugün de 51 ilin ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

AK Parti'nin tüm belediye başkan adayları 10 Şubat Cumartesi itibarıyla tanıtılmış olacak.

AK Parti, aday belirleme sürecini titiz bir çalışma ile noktaladı.

Başkan Erdoğan her aday için ince eledi sık dokudu, partiye 18'inci zaferi getirecek Türkiye Yüzyılı'nın yerel yönetim kadrosunu oluşturacak isimler belirlendi.

Listelerin tamamlanmasının ardından adaylar açıklanmaya başladı. Seçim hazırlıklarında sona gelindi. İlçe belediye başkan aday tanıtım toplantıları bugün sona eriyor. Aday tanıtımlarının ardından sahada projeler yarışacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti'nin seçim beyannamesinde çizilen yol haritası her ilin kendi dinamik ve ihtiyaçlarına göre vaatlere dönüşecek.

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