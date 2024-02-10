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Adana'da köprüye terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın paçavrasını asan 2 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK yandaşları bir köprüye bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı bir paçavra astı. Skandalın ardından harekete geçen Adana Emniyeti 2 terör yandaşını gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 12:59 Güncelleme 10 Şubat 2024, 13:12
Adana’da köprüye terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın paçavrasını asan 2 kişi yakalandı

Adana'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan B.A. ile M.K., yakalanarak gözaltına alındı.

CHP'nin ittifak pazarlıkları yaptığı DEM Parti "Öcalan'a özgürlük" diyerek bazı illerde yürüyüş başlattı. Seyhan ilçesinde bir köprüye terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini astı.

Terör yandaşlarının astığı paçavra Terör yandaşlarının astığı paçavra

Terör yandaşları o anları sosyal medyadan da paylaştı.

Adanada köprüye terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalanın paçavrasını asan 2 kişi yakalandıAdanada köprüye terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalanın paçavrasını asan 2 kişi yakalandı
Adana'da köprüye terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın paçavrasını asan 2 kişi yakalandı

EKİPLER HAREKTE GEÇTİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

2 şüpheli operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

HUZUR BOZAN HİÇBİR UNSURA MÜSAMAHA YOK
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyhan'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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