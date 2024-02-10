Adana’da köprüye terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın paçavrasını asan 2 kişi yakalandı

Terör yandaşları o anları sosyal medyadan da paylaştı.

CHP'nin ittifak pazarlıkları yaptığı DEM Parti "Öcalan'a özgürlük" diyerek bazı illerde yürüyüş başlattı. Seyhan ilçesinde bir köprüye terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini astı.

Adana 'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan 'ın posterini köprüye asan B.A. ile M.K., yakalanarak gözaltına alındı.

HUZUR BOZAN HİÇBİR UNSURA MÜSAMAHA YOK

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyhan'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.