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Başkan Erdoğan'dan Zonguldak mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitinge katılıyor.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 13:57 Güncelleme 10 Şubat 2024, 14:05
Başkan Erdoğan’dan Zonguldak mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitinge katılıyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Genciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle tüm Zonguldaklı kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum.

Nisan ayından beri doğal gaz faturalarından 25 metreküplük miktarı düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız.

Gabar'daki günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti

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