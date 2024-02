Murat Kurum'dan "Olimpiyat" hedefi: İstanbul'umuzu küresel sporun başkenti yapmak istiyoruz

Kurum, her ilçenin bir spor branşıyla anılmasını istediklerine işaret ederek, "Örneğin Bayrampaşa'da basketbol çok daha önde çünkü biliyorsunuz orada Balkan göçmeni vatandaşlarımız var ve biyolojik olarak da daha yatkınlar. Biz de kurmuş olduğumuz basketbol takımımızla oradaki bir ilkokulun elinden tutarak Türkiye şampiyonluğunu aldık, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz bünyesinde. Çok fonksiyonlu açık spor alanları kuracağız ve belediyelerimizin sosyal ve spor tesislerini de gençlerimize yüzde 50'ye varan indirimlerle kullanmasına imkan sağlamış olacağız." dedi.

Bölgedeki Abdi İpekçi Spor Salonu'na dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut İBB yönetiminin mühürlemek ve durdurmak istemesine rağmen biz Abdi İpekçi Spor Salonumuzu Türk sporuna, sporcusuna, İstanbul'umuza, İstanbul'un gençlerine ve evlatlarına kazandırma anlayışımızı, kararlılığımızı hiçbir gün olsun durdurmadık ve 2024 yılında da bu tesisimizi İstanbul'umuza kazandırıyor olacağız. Yaşayan caddeler ve sokaklar için, sağlıklı, dinamik nesillerimiz için, tüm İstanbullular için sporda yetersiz değil rakipsiz bir İstanbul hedefi ortaya koyuyoruz. Sporu İstanbul'da marka haline getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı bisikletiyle, bir ulaşım aracıyla gidip her sokağında, her sahilinde spor yapabileceği imkana eriştirmek istiyoruz. Olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarında ülkemizi her branşta temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. Bu anlayışla çalışacağız."

ERDENER'DEN KURUM'A TEŞEKKÜR

TMOK Başkanı Uğur Erdener ise Kurum'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerek İstanbul'un olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapma konusundaki güçlü destekleri gerekse İstanbul'un bir spor kenti, olimpik felsefeyi benimsemiş insanların mutlu bir şekilde yaşadığı güzel bir kent olması bağlamında yaptıkları çalışmalar, güçlü vaat ve destekleri nedeniyle de ayrıca kendilerine bir spor insanı olarak teşekkürü borç biliyorum." şeklinde konuştu.

Ziyarette, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Cumhur İttifakı Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir de bulundu.