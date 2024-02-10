Murat Kurum'dan "Olimpiyat" hedefi: İstanbul'umuzu küresel sporun başkenti yapmak istiyoruz

Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan Kurum, bu ziyareti, İstanbul'u sporda dünya başkenti yapmak için gösterdikleri gayretin bir adımı olarak yaptıklarını söyledi.

OLİMPİYAT MASTER PLANI

Olimpiyatlara ilişkin düşüncelerini paylaştıklarını belirten Kurum, "Bu çerçevede Olimpiyat Master Planı'nın tekrar elden geçirilmesi hususunda, yeni tesislerin yapılması ve İstanbul'un olimpiyat şehri adımlarının güçlü bir şekilde atılması konularını da değerlendirdik. İstanbul'umuzda olimpiyatlara sporcu yetiştirilmesi noktasında ilçe ilçe, mahalle mahalle nasıl yapılması gerektiğine vurgu yaptık ki bununla beraber gelen sporcularımızın ulaşım, konaklama, güvenlik, iletişim gibi kalıcı planlarının da olimpiyatlara göre nasıl yapılması gerektiğini istişare ettik." diye konuştu.

Kurum, komitenin 100 yılı aşkın geçmişiyle Türk sporunun en köklü paydaşlarından biri olduğunu kaydederek, "Ülkemizin sporda sürdürülebilir başarıya ancak sporun tüm aktörlerinin birlikte yaratacakları sinerjiyle ulaşabileceği anlayışıyla hareket etmekteler. Bu sene 2024 yılı Paris Olimpiyatları yapılacak ve ülkemiz Paris'te 10 farklı branşta yer almayı garantiledi. Biz bu branş sayılarını arttırmak, şehrimizi, İstanbul'umuzu daha fazla sporcuyla olimpiyata gönderebilmek amacıyla bugün burada olduğu gibi çalışıyoruz. Sporun ve sporcunun her anında yanında olacağız." ifadelerini kullandı.