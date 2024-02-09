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Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya karışan personel hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildi

Son dakika habeleri... Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Piyade Okul Komutanlığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde meydana gelen olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir." denildi.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 17:55 Güncelleme 09 Şubat 2024, 18:33
Tuzla Piyade Okulu’ndaki olaya karışan personel hakkında ’Silahlı Kuvvetlerden Ayırma’ kararı verildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personelin tamamı hakkında, "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma" kararı verildiği belirtilerek, "Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir." ifadesi kullanıldı.

▶️ Piyade okulunda "fotoğraf" ihracı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir.

Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir. Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."


"GEÇİCİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI" ALINMIŞTI
Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda, 10 Kasım 2023'te Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü töreninde bir öğrenci subayın yakasına takması gereken fotoğrafı takmaması üzerine öğrenciler arasında tartışma çıkmış, sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

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Olaya sebebiyet veren personelin tamamı hakkında "Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı" alınmıştı ve Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kurul gerçekleştirdiği idari tahkikat sonucunda, olaya karışan ve Kurul'a sevk edilen 7 askerin tamamı hakkında, "Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı" verildiğini bildirdi.

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