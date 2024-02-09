Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Ermenileri Patrikliğini ziyaret etti

Kurum, 2020'de hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın sadece Ermeni cemaatinin değil tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmış güzel gönüllü bir arkadaşları olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Sıvacıoğlu'nun da Meclis'te vekil olarak asil bir görevi icra ettiğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Sadece Ermeni cemaati değil tüm azınlıkları temsil eden, azınlıklarımızla birlikte yaşama arzusunu, isteğini hep birlikte Gazi Meclis'imizde yaşatan kıymetli bir çalışma arkadaşımız. Biz bu dostlarımızla ortak vatan, ortak gelecek ve eşit vatandaşlık ilkesiyle yola çıktık. Sadece geçmişte yapılan haksızlıkların telafisi için değil farklı dinlere mensup vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha rahat sürdürülebilmesi için hep birlikte sayısız reformlara imza attık. Bu bizim medeniyetimizin tarih boyunca bize öğrettiği en önemli düsturlardan biridir."

Kurum, 2011'de yapılan yasal düzenlemeyle azınlık vakıflarının mülkiyet haklarını teminat altına aldıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı eliyle Ermenice ders kitapları hazırlandığını, 2010'dan itibaren Ermeni okullarında ücretsiz dağıtıldığını, 2014'te ilk kez bir Süryani okulu olan Mor Efrem'in eğitim hayatına başladığını anlattı.

Müfredatta azınlıklara dair değişiklikler yapılırken, okullara yardım vermeyi de ihmal etmediklerini kaydeden Kurum, farklı din ve inançlara ait asırlık ibadethaneleri restore ederek, kapılarını yeniden açtıklarını dile getirdi.

Kurum, Edirne Büyük Sinagogu'nun 2015'te, İstanbul Edirnekapı'daki Rum Ermeni Kilisesi Ayayorgi'nin ise 3 yıllık restorasyonla yenilenerek 2017'de yeniden ibadete açıldığını, İstanbul'daki Demir Kilise'nin 7 yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından inananlarına yeniden kavuştuğunu, Yeşilköy'de açılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin ise Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olarak tarihe geçtiğini hatırlattı.

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin 2015'teki saldırılarında tahrip olan kilisenin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca restore edildiğini anımsatan Kurum, "O kilisemizi de, bizlere kendileri geldiler ve yapımına ilişkin talepte bulunmuşlardı. Bakanlıkta, orada ne kadar tarihi eserimiz, camimiz, medresemiz, kilisemiz varsa hepsinin bir bütüncül yaklaşım içerisinde aslına uygun bir şekilde yeniden inşası, restorasyonu noktasında projelerimizi, çalışmalarımızı başlattık ve hamdolsun bugün kilisemiz orada her gün 500 cemaate hizmet veriyor." şeklinde konuştu.