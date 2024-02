Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Ermenileri Patrikliğini ziyaret etti

Kurum, Türkiye'nin birbirinden çok farklı mezheplerin, dinlerin hoşgörü içinde yaşadığı "bir kardeşlik coğrafyası" olduğunu vurguladı.

Yıllarca göz ardı edilen sorunların tozlu raflarda biriktiği Türkiye yönetimini 2002'de devraldıklarını ifade eden Kurum, "Her alanda bütüncül ve güçlü bir çözüm iradesini orada, ülkemizde yaşayan tüm değerlerle birlikte ortaya cesaretli bir şekilde koyduk. Türkiye'de birlik ve beraberliği sağlamak için dostluğumuzu her geçen gün yeni adımlarla, yeni güzelliklerle pekiştirdik. Çünkü biz hep '85 milyon büyük Türkiye ailesiyiz.' dedik. Her birimiz kendimizi bu ailenin şerefli, asil ve eşit fertleri olarak gördük." dedi.

"BU ÇEYREK ASIRDA BİZLERE YOL ARKADAŞLIĞI YAPTINIZ"

Kardeşliği güçlendirme noktasında hep kararlı durduklarını, ayırt etmeden insanların hizmetinde olduklarını belirten Kurum, "Dostlarımıza sıkı sıkı sarıldık. Milletimizi yekvücut yapacak adımları ve İstanbul'umuzu yarınlara taşıyacak güçlü hedefleri hep birlikte kararlılıkla ortaya koyduk. Türkiye'nin bu asalet ve mücadele dolu yürüyüşünde bugüne kadar hep birlikte koştuk, bundan sonra da aynı anlayışla hep birlikte koşmaya devam edeceğiz. İstanbul'umuzda 94 yılında başlayıp tüm Türkiye'ye yayılan iktidarımız süresince azınlık temsilcilerimizin her zaman yanında olduk. Sizler de bu çeyrek asırda bizlere yol arkadaşlığı yaptınız." ifadelerini kullandı.