Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Şeref Salonu ve Devlet Konukevi Açılış Töreni’ne katıldı

"HER 4 TURİSTTEN BİRİSİNİ ANTALYA'MIZ AĞIRLADI" Turizm rakamlarına da değinen Başkan Erdoğan, "Antalya'nın misafir ettiği turist sayısı önceki yıla oranla yüzde 19 artışla 2023 yılında 16 milyona ulaştı. Yani ülkemize gelen her 4 turistten birisini Antalya'mız ağırladı. 2024 yılı için turizmde hedefimiz 60 milyon rakamını yakalamaktır. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Bununla ilgili hazırlıklarımızı uzun süredir zaten yapıyoruz." ifadelerini kullandı.





Havayolu ulaşımında şehrin altyapısını hedefleriyle uyumlu seviyeye getirmek için çeşitli yatırımları hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya Uluslararası Havalimanı'nın kapasitesini artırmaya, daha modern, daha iyi imkanlara sahip bir çehreye kavuşturmaya öncelik verdik. Bu amaçla önceki sene Antalya Havalimanı Genişleme projesini başlattık. Bu projeyle devletimize hiçbir mali külfet yüklemeden yaklaşık 927 milyon avroluk yatırımı devreye alıyoruz. Hatta bu projeden devletimiz toplamda 8,5 milyar avroyu bulan kiralama bedeliyle ciddi bir kazanç elde ediyor. Proje iç ve dış hatlar terminallerinin büyütülmesinden Devlet Konuk Evi'ne, VIP ve CIP terminallerinden genel havacılık terminaline, uçak hangarları, kargo terminali, katlı otoparktan diğer yapılara kadar pek çok yatırımı ihtiva etmektedir. Şimdiye kadar proje kapsamında VIP terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, genel havacılık terminali 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye çıkartılarak hizmete açılmıştır. Şu anda önünde bu toplantımızı yaptığımız gerek VIP gerek Devlet Konuk Evi ve CIP olmak üzere hepsi de gelen misafirlerimiz için hakikaten burada bizler için bir onur kaynağı olacaktır."





Bugün ise sıfırdan yapılan 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi'yle 5 bin metrekarelik hizmet binasının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, cami inşaatının da hızla devam ettiğini, şubat ayı bitmeden onun da açılışının planlandığını dile getirdi.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşası süren terminal binaları tamamlandığında havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi, 35 milyondan 82 milyona yükselecektir. Antalya Havalimanı'nın 2023 yılında toplam 37 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiği dikkate alındığında projenin ne kadar önemli, isabetli ve vizyoner olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır. Bu sene havalimanımızın yolcu sayısının yüzde 15 artışla 40 milyonun üzerine çıkacağını hesaplıyoruz. İnşallah bundan sonra da Antalya'mızı dünya şehri kimliğine yakışır hizmet, eser ve yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefiyle durmadan, dinlenmeden ülkemizin geleceğine damga vuracak projelerle şehirlerimizi kalkındırmayı sürdüreceğiz. Bu bakımdan 31 Mart seçimleri bu yolda en kritik kavşaklardan biri olacaktır. Dolayısıyla 31 Mart'ta inanıyorum ki Antalyalı vatandaşlarım, kardeşlerim Antalya'yı da emin ellere teslim edecektir. Antalya'nın büyükşehir başta olmak üzere yerel yönetimlerde en doğru tercihi yaparak Cumhur İttifakı'na güçlü destek vereceğine inanıyorum."

Erdoğan, açılışı yapılan Devlet Konuk Evi'nin hayırlı olmasını dileyerek, yapımında emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmasının ardından Erdoğan, beraberindekilerle kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.