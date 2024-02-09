Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Hem Irak’ta hem Suriye’de... MSB duyurdu: 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/K6h19TlJO0
Bakanlıktan operasyona ilişkin görüntü de paylaşıldı.