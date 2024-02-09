SON DAKİKA

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İstanbul Adliyesi'ne törör saldırısı! 48 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

Son dakika haberleri...  İstanbul Adalet Sarayı’ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında savcılıktaki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 20:17 Güncelleme 09 Şubat 2024, 20:26
İstanbul Adliyesi’ne törör saldırısı! 48 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi

Terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un 6 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Teröristler Emrah Yayla ve Pınar BirkoçTeröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç

SAVCILIKTA İFADELER VERİLDİ
Polis otobüsleriyle emniyetten çıkartılan şüpheliler sağlık kontrollerinin arından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerin ifadelerin alınması için 2 başsavcı vekili ile 35 cumhuriyet savcısının görevlendirildi. Saat 14:00 sırasında alınmaya başlayan ifadeler yaklaşık 3 saat sürdü.

48 TUTUKLAMA TALEBİ
Şüphelilerden 48'i tutuklanma talebiyle, 48 şüpheli ise adli kontrol tedbiri şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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NE OLMUŞTU?
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti. Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

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