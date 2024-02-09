SON DAKİKA

48 TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden 48'i tutuklanma talebiyle, 48 şüpheli ise adli kontrol tedbiri şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti. Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.