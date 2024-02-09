Cumhur İttifakı İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile belediye şoförü arasında renkli görüntüler: Beraber kazanacağız

Dağ, "Kolay gelsin. Beraber çalışacağız inşallah. Herkese çok rahat bir şekilde söyleyebilirsin. Biz geldiğimiz de herkes ekmeğinde çalışmaya devam edecek."

Şoför ile Dağ arasındaki diyaloglar gülüşmelere neden oldu.