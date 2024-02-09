Cumhur İttifakı İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile belediye şoförü arasında renkli görüntüler: Beraber kazanacağız

ürkiye seçim sath-ı mailine girdi. Yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başına gidilmesine sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor.
ürkiye seçim sath-ı mailine girdi. Yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başına gidilmesine sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor.
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ ise yerel seçim çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, günü Selçuk'un Belevi Mahallesi'nde tamamladı. Burada hemşehrileriyle bir araya gelen Dağ, talepleri not aldı.
DAĞ'DAN BELEDİYE ŞOFÖRÜNE: "BERABER ÇALIŞACAĞIZ"
Hamza Dağ mahalleden ayrılacağı sırada yüzleri güldüren bir de diyalog yaşandı. Seyir halinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsü durduran Hamza Dağ, ESHOT şoförüyle sohbet etti.
Dağ, "Kolay gelsin. Beraber çalışacağız inşallah. Herkese çok rahat bir şekilde söyleyebilirsin. Biz geldiğimiz de herkes ekmeğinde çalışmaya devam edecek."
Şoför ile Dağ arasındaki diyaloglar gülüşmelere neden oldu.