Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Azerbaycan’da tekrar Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev’e tebrik telefonu

Partiden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Aliyev ile telefonda görüştü.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Sayın İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti. pic.twitter.com/vOo48vX10Z — MHP (@MHP_Bilgi) February 8, 2024

Bahçeli, görüşmede, Karabağ'ın işgalden kurtarılıp Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ardından gerçekleştirilen ilk seçimlerde, Azerbaycan halkının yüksek teveccühü ve demokratik iradesiyle yeniden cumhurbaşkanı seçilen Aliyev'i tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.