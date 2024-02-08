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Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Azerbaycan'da tekrar Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'e tebrik telefonu

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 18:47 Güncelleme 08 Şubat 2024, 19:04
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Azerbaycan’da tekrar Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev’e tebrik telefonu

Partiden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Aliyev ile telefonda görüştü.

Bahçeli, görüşmede, Karabağ'ın işgalden kurtarılıp Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ardından gerçekleştirilen ilk seçimlerde, Azerbaycan halkının yüksek teveccühü ve demokratik iradesiyle yeniden cumhurbaşkanı seçilen Aliyev'i tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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