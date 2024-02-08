CHP ve DEM’in sıraya girip akladığı DHKP-C’li Pınar Birkoç’la ilgili yeni detaylar! Daha önce de polis karakoluna saldırmış

Fotoğrafta: Adliyeye saldıran teröristler etkisiz hale getirildi
GİZLİ TANIKLAR TEŞHİS ETTİ
Mahkemenin gerekçeli kararında da, gizli tanık D.A. ve K.D'nin Birkoç hakkındaki beyanlarına yer verildi.
D.A, "Birkoç'un terör örgütü DHKP/C'nin gençlik yapılanması liseli Dev-Genç içerisinde faaliyet yürüttüğü, aynı zamanda Sarıyer'deki Armutlu bölgesinde kurulan 'Dilek Doğan Adalet Çadırı'nın polis tarafından kaldırılması sonrası süreçte geldiği bu bölgedeki eylemlere katıldığı, polis karakoluna yönelik saldırılarda Birkoç'un molotofkokteyli atan kişi olduğu" şeklinde ifadeler kullandı.
Kararda, diğer gizli tanık K.D'nin ise Birkoç ile ilgili şu beyanı yer aldı:
"DHKP/C örgütünde Nurtepe mahalli alan içerisinde faaliyet yürütmekteydi. Örgütün talimatı doğrultusunda Bağcılar'da silahlı çatışmada yaşamanı yitiren Günay Özarslan için, 24-27 Temmuz 2015 tarihleri arasında Gazi Mahallesi'nde düzenlenen korsan gösteriye de katılan şahıstır. Bana izlettiğiniz görüntülerde, örgütün tek tip kıyafeti olan yeşil gömlek, kahverengi etek, boynunda kırmızı fular ve kafasında siyah bere ile elinde flama taşıyan şahıstır."
Sanık Birkoç'un örgütsel yayın yapan internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan genel veya özel nitelikli çağrılar veya talimatlar üzerine, örgütün önem verdiği gün ve olaylarda yasa dışı eylemlere katıldığının tespit edildiği de kaydedilen kararda, bu kişinin terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı anlatıldı.
Terörist Pınar Birkoç
ÇOCUK MAHKEMESİNDE DE YARGILANMIŞ
Gerekçeli kararda, Birkoç'un, 24 Temmuz 2015'te terör örgütlerine yönelik yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Bağcılar Bülbül Sokak'ta ölü olarak ele geçirilen Günay Özaslan için düzenlenen ve DHKP/C'nin propagandasına dönüştüğü anlaşılan toplantıya katıldığı vurgulanarak, sanık hakkında bu dosyadan da İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde 18 Ekim 2016'da düzenlenen yasa dışı toplantıya katılarak "yaşasın dev genç" sloganı atan Birkoç hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan ayrı bir dava açıldığı hatırlatılan gerekçeli kararda, sanığın 30 Mart 2016'da Tokat'ta içeriği itibariyle örgüt propagandasına dönüştüğü anlaşılan Mahir Çayan eylemine katılarak flama taşıdığı ve bununla ilgili soruşturmasının devam ettiği bilgisi de paylaşıldı.
DAVA DOSYASI YARGITAY'DA
Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası, temyiz için Yargıtay Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyanın temyiz incelemesi sürüyor.
CHP FONDAŞI CUMHURİYET TERÖRİSTİN SÖZCÜSÜ OLDU
Öte yandan DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un defalarca kez CHP yandaşı Cumhuriyet'te mektubunun yayınlandığı ortaya çıktı. Adliye saldırısı sonrası Cumhuriyet, Birkoç'la ilgili yayınlarını apar topar kaldırdı.
PKK'nın siyasi ayağı DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da Çağlayan Adliyesi'ne saldıran Pınar Birkoç ve Emrah Yayla için Adalet Bakanlığı'na defalarca kez sorular yönelterek teröristlerin sözcülüklerine soyunduğu ortaya çıktı.
Gergerlioğlu'nun dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e soru sorarak terörist Pınar Birkoç'u savunmuş, TBMM kürsüsünden Birkoç'a arka çıkmıştı.
DEM'Lİ GERGERLİOĞLU AZILI TERÖR SAVUNUCUSU
Adliyeye saldırılan DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un imha edilmesi sonrası DEM'li Gergerlioğlu, yine teröriste arka çıkan bir paylaşımda bulundu.
Teröristleri savunmaya özgürlük kılıfı giydiren Gegerlioğlu, "Hapishanede ihlale uğrayan her kişinin hakkını savunurum, özgürlüğün kısıtlanması yargısal bir karar olup doğru veya yanlış karar olabilir. Bir de insan hakları ihlali varsa kimsenin kimliğine bakmam. Hapis öncesi ve sonrası yaptığı yanlış beni ilgilendirmez, şiddete karşıyım." şeklinde skandal ifadeler kullandı.