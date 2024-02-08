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CHP ve DEM'in sıraya girip akladığı DHKP-C'li Pınar Birkoç'la ilgili yeni detaylar! Daha önce de polis karakoluna saldırmış

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına saldıran DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2022'de "silahlı terör örgütü" suçlarından 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Birkoç'un, daha önce de polis karakoluna yönelik saldırılarda bulunduğu, molotofkokteyli attığı öğrenildi. Birkoç'un defalarca kez CHP yandaşı Cumhuriyet'te mektubunun yayınlandığı ortaya çıktı. Adliye saldırısın sonrası Cumhuriyet, Birkoç'la ilgili yayınlarını apar topar kaldırdı. DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da terörist Pınar Birkoç'u savunmuş, TBMM kürsüsünden Birkoç'a arka çıkmıştı.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 17:23 Güncelleme 08 Şubat 2024, 17:32
CHP ve DEM’in sıraya girip akladığı DHKP-C’li Pınar Birkoç’la ilgili yeni detaylar! Daha önce de polis karakoluna saldırmış

CHP medyasının mektuplarla akladığı, PKK'nın siyasi ayağı DEM'in sözcülüğünü yaptığı DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç hakkındaki dava ve soruşturmalar gün yüzüne çıktı.

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren terörist Birkoç'un, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince 2022'de "silahlı terör örgütü" suçlarından 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı, terör örgütü üyeleri adına düzenlenen kimi toplantı ve eylemlere katıldığı gerekçesiyle farklı dosyalardan yargılandığı tespit edildi.

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SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN HÜKÜM GİYDİ
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırının ardından diğer saldırgan Emrah Yayla ile birlikte etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç hakkında, 9 Mayıs 2017'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından dava açıldı.

Dava dosyasında yer alan iddianamede, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda örgüt mensubu olduğu değerlendirilen Cemil Kurt'un, 17 Eylül 2016'da polis kıyafeti giyerek İstanbul Anadolu Adliyesi içinde keşif çalışması yaptıktan sonra ticari taksiye binerek Kocaeli'ye gittiği belirtildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA FAALİYET GÖSTERDİ"
Kocaeli'nde 18 Eylül 2016'da sahte polis kimlik kartıyla yakalanan Cemil Kurt'un barındığı tespit edilen Beyoğlu'ndaki Gençlik Federasyonu'na, 21 Aralık 2016'da operasyon düzenlendiği ve demirlerle güçlendirilmiş kapılar kırılarak içeri girildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin kendilerini güçlendirilmiş çelik duvarlardan oluşan odaya kapattıkları ve bu özel korunaklı oda kapısının da çelik kapı teçhizatlarıyla açıldığı vurgulandı.

"Kozmik oda" olarak tabir edilen odadakiler arasında sanık Pınar Birkoç'un da bulunduğu ve bu kişilerin çok sayıda tahrip edilmiş örgütsel dokümanla yakalandığı kaydedilen iddianamede, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'ndeki bir adrese yönelik 23 Ekim 2016 tarihli operasyonda ele geçirilen örgütsel suç aletlerinden kırmızı renkli bez maskedeki DNA profilinin de Pınar Birkoç'unkiyle uyumlu olduğu dile getirildi.

İddianamede, sanık Pınar Birkoç'un, yoğunluk, çeşitlilik ve süreklilik arz eden eylemleriyle DHKP/C silahlı terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda örgüt üyesi olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Terörist Birkoç'un sözcülüğünü yapan CHP fondaşı CumhuriyetTerörist Birkoç'un sözcülüğünü yapan CHP fondaşı Cumhuriyet



BİRKOÇ'UN, "BIRAKIN OKULUMA, HAYATIMA DEVAM EDEYİM" SAVUNMASI DA KAYITLARDA
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Birkoç, duruşmalarda yaptığı savunmalarda tahliye talebinde bulunurken, "Artık bu adaletsizliğe bir son verin. Bırakın gideyim, ailemin yanında olayım, okuluma, hayatıma devam edeyim, kendime bir gelecek kurmak telaşı içerisine gireyim." ifadelerini kullandı.

Birkoç hakkındaki dava 2019 yılında karara bağlandı ancak verilen hüküm 2021 yılında Yargıtay incelemesinin ardından bozuldu.

Aynı mahkemede 2021 yılında yeniden görülmeye başlanan davada sanık Birkoç, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak Şubat 2022'deki duruşmada tahliye edildi. Hakkındaki karar ise 22 Mart 2022'de açıklandı. Buna göre Birkoç, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 11 yıl 8 ay hapis cezası ile 120 lira adli para cezasına çarptırıldı, hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol işlemi uygulandı.

Fotoğrafta: Adliyeye saldıran teröristler etkisiz hale getirildiFotoğrafta: Adliyeye saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

GİZLİ TANIKLAR TEŞHİS ETTİ
Mahkemenin gerekçeli kararında da, gizli tanık D.A. ve K.D'nin Birkoç hakkındaki beyanlarına yer verildi.

D.A, "Birkoç'un terör örgütü DHKP/C'nin gençlik yapılanması liseli Dev-Genç içerisinde faaliyet yürüttüğü, aynı zamanda Sarıyer'deki Armutlu bölgesinde kurulan 'Dilek Doğan Adalet Çadırı'nın polis tarafından kaldırılması sonrası süreçte geldiği bu bölgedeki eylemlere katıldığı, polis karakoluna yönelik saldırılarda Birkoç'un molotofkokteyli atan kişi olduğu" şeklinde ifadeler kullandı.

Kararda, diğer gizli tanık K.D'nin ise Birkoç ile ilgili şu beyanı yer aldı:

"DHKP/C örgütünde Nurtepe mahalli alan içerisinde faaliyet yürütmekteydi. Örgütün talimatı doğrultusunda Bağcılar'da silahlı çatışmada yaşamanı yitiren Günay Özarslan için, 24-27 Temmuz 2015 tarihleri arasında Gazi Mahallesi'nde düzenlenen korsan gösteriye de katılan şahıstır. Bana izlettiğiniz görüntülerde, örgütün tek tip kıyafeti olan yeşil gömlek, kahverengi etek, boynunda kırmızı fular ve kafasında siyah bere ile elinde flama taşıyan şahıstır."

Sanık Birkoç'un örgütsel yayın yapan internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan genel veya özel nitelikli çağrılar veya talimatlar üzerine, örgütün önem verdiği gün ve olaylarda yasa dışı eylemlere katıldığının tespit edildiği de kaydedilen kararda, bu kişinin terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı anlatıldı.

Terörist Pınar BirkoçTerörist Pınar Birkoç

ÇOCUK MAHKEMESİNDE DE YARGILANMIŞ
Gerekçeli kararda, Birkoç'un, 24 Temmuz 2015'te terör örgütlerine yönelik yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Bağcılar Bülbül Sokak'ta ölü olarak ele geçirilen Günay Özaslan için düzenlenen ve DHKP/C'nin propagandasına dönüştüğü anlaşılan toplantıya katıldığı vurgulanarak, sanık hakkında bu dosyadan da İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 18 Ekim 2016'da düzenlenen yasa dışı toplantıya katılarak "yaşasın dev genç" sloganı atan Birkoç hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan ayrı bir dava açıldığı hatırlatılan gerekçeli kararda, sanığın 30 Mart 2016'da Tokat'ta içeriği itibariyle örgüt propagandasına dönüştüğü anlaşılan Mahir Çayan eylemine katılarak flama taşıdığı ve bununla ilgili soruşturmasının devam ettiği bilgisi de paylaşıldı.

DAVA DOSYASI YARGITAY'DA
Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası, temyiz için Yargıtay Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyanın temyiz incelemesi sürüyor.

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CHP FONDAŞI CUMHURİYET TERÖRİSTİN SÖZCÜSÜ OLDU
Öte yandan DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un defalarca kez CHP yandaşı Cumhuriyet'te mektubunun yayınlandığı ortaya çıktı. Adliye saldırısı sonrası Cumhuriyet, Birkoç'la ilgili yayınlarını apar topar kaldırdı.

PKK'nın siyasi ayağı DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da Çağlayan Adliyesi'ne saldıran Pınar Birkoç ve Emrah Yayla için Adalet Bakanlığı'na defalarca kez sorular yönelterek teröristlerin sözcülüklerine soyunduğu ortaya çıktı.

Gergerlioğlu'nun dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e soru sorarak terörist Pınar Birkoç'u savunmuş, TBMM kürsüsünden Birkoç'a arka çıkmıştı.

DEM'Lİ GERGERLİOĞLU AZILI TERÖR SAVUNUCUSU
Adliyeye saldırılan DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un imha edilmesi sonrası DEM'li Gergerlioğlu, yine teröriste arka çıkan bir paylaşımda bulundu.

Teröristleri savunmaya özgürlük kılıfı giydiren Gegerlioğlu, "Hapishanede ihlale uğrayan her kişinin hakkını savunurum, özgürlüğün kısıtlanması yargısal bir karar olup doğru veya yanlış karar olabilir. Bir de insan hakları ihlali varsa kimsenin kimliğine bakmam. Hapis öncesi ve sonrası yaptığı yanlış beni ilgilendirmez, şiddete karşıyım." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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