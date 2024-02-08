CHP ve DEM’in sıraya girip akladığı DHKP-C’li Pınar Birkoç’la ilgili yeni detaylar! Daha önce de polis karakoluna saldırmış

CHP medyasının mektuplarla akladığı, PKK'nın siyasi ayağı DEM'in sözcülüğünü yaptığı DHKP-C 'li terörist Pınar Birkoç hakkındaki dava ve soruşturmalar gün yüzüne çıktı. İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren terörist Birkoç'un, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince 2022'de "silahlı terör örgütü " suçlarından 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı, terör örgütü üyeleri adına düzenlenen kimi toplantı ve eylemlere katıldığı gerekçesiyle farklı dosyalardan yargılandığı tespit edildi.

Pınar Birkoç’un geçen yıl cezaevinden çıktığı ve DEV-GENÇ'e röportaj verdiği ortaya çıktı



SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN HÜKÜM GİYDİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırının ardından diğer saldırgan Emrah Yayla ile birlikte etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç hakkında, 9 Mayıs 2017'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından dava açıldı.

Dava dosyasında yer alan iddianamede, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda örgüt mensubu olduğu değerlendirilen Cemil Kurt'un, 17 Eylül 2016'da polis kıyafeti giyerek İstanbul Anadolu Adliyesi içinde keşif çalışması yaptıktan sonra ticari taksiye binerek Kocaeli'ye gittiği belirtildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA FAALİYET GÖSTERDİ"

Kocaeli'nde 18 Eylül 2016'da sahte polis kimlik kartıyla yakalanan Cemil Kurt'un barındığı tespit edilen Beyoğlu'ndaki Gençlik Federasyonu'na, 21 Aralık 2016'da operasyon düzenlendiği ve demirlerle güçlendirilmiş kapılar kırılarak içeri girildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin kendilerini güçlendirilmiş çelik duvarlardan oluşan odaya kapattıkları ve bu özel korunaklı oda kapısının da çelik kapı teçhizatlarıyla açıldığı vurgulandı.

"Kozmik oda" olarak tabir edilen odadakiler arasında sanık Pınar Birkoç'un da bulunduğu ve bu kişilerin çok sayıda tahrip edilmiş örgütsel dokümanla yakalandığı kaydedilen iddianamede, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'ndeki bir adrese yönelik 23 Ekim 2016 tarihli operasyonda ele geçirilen örgütsel suç aletlerinden kırmızı renkli bez maskedeki DNA profilinin de Pınar Birkoç'unkiyle uyumlu olduğu dile getirildi.

İddianamede, sanık Pınar Birkoç'un, yoğunluk, çeşitlilik ve süreklilik arz eden eylemleriyle DHKP/C silahlı terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda örgüt üyesi olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.