MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: Kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi

Şivan Gever Kod Yunus Demir, 1995 yılında PKK kadrolarına katıldı. Uzun yıllar yurtiçi ve Irak 'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde bulundu. yurtiçinde faaliyet gösterdiği dönemlerde sorumlu olduğu gruplarla karakol baskınlarını organize etti.

Kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi





2014 yılında Irak/Kandil alanında Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) Yürütmesinde yer aldı. 2015'in ilk yarısında Haki Karaer Akademisi genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

2015-2017 arasında Suriye'de YPG Sorumlusu olarak bulundu. 2019'a kadar Sincar HPG Saha Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

2021'de Irak/Zap alanında Medya Savunma Alanlarında sözde sorumlu oldu. 2022 yılı itibariyle Medya Savunma Alanlarında, beşli yönetimde yer aldı. 2023 Ocak ayı itibariyle Pençe-Kilit operasyonuna karşı koymak üzere, örgüt tarafından sorumlu olarak görevlendirildi.