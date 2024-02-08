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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Şivan Gever Kod adlı Yunus Demir'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Örgütün, Medya Savunma Alanları olarak adlandırdığı bölgenin sözde sorumluları arasında yer alan Şivan Gever, aynı zamanda PKK/HPG Askeri Konsey üyesiydi.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 09:48 Güncelleme 08 Şubat 2024, 10:19
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: Kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten PKK'ya nokta operasyon!

Kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildiKırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi

INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU

Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilen Yunus Demir terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" yer alıyordu. Demir ayrıca İnterpol Kırmızı bültenle de aranmaktaydı.

MİT'İN HEDEFİNDEYDİ

Terörist Yunus Demir, Irak'ta Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden bizzat sorumluydu.

Örgütün, Medya Savunma Alanları olarak adlandırdığı bölgenin sözde sorumluları arasında yer alan Şivan Gever, aynı zamanda PKK/HPG Askeri Konsey üyesiydi.

MİT, Pençe-Kilit bölgesindeki TSK birliklerine saldırı yapacak terörist grubu eğiten Yunus Demir'i hedef listesine aldı.

Şivan Gever Kod adlı terörist Yunus DemirŞivan Gever Kod adlı terörist Yunus Demir

TÜRK ASKERİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

MİT, Yunus Demir'in etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanları, uzun süren çalışmalar sonucu Şivan Gever Kod adlı Yunus Demir'in yerini belirledi.

Terörist Yunus Demir'in, Pençe-Kilit harekât bölgesindeki Türk askerine yönelik eylem yapacak teröristlerin son hazırlıklarını kontrol ettiği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı.

Şivan Gever Kod adlı terörist Yunus DemirŞivan Gever Kod adlı terörist Yunus Demir

Şivan Gever Kod Yunus Demir ve beraberindeki teröristler MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

ŞİVAN GEVER KOD YUNUS DEMİR KİMDİR?

Şivan Gever Kod Yunus Demir, 1995 yılında PKK kadrolarına katıldı. Uzun yıllar yurtiçi ve Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde bulundu. yurtiçinde faaliyet gösterdiği dönemlerde sorumlu olduğu gruplarla karakol baskınlarını organize etti.

Kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildiKırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi



2014 yılında Irak/Kandil alanında Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) Yürütmesinde yer aldı. 2015'in ilk yarısında Haki Karaer Akademisi genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

2015-2017 arasında Suriye'de YPG Sorumlusu olarak bulundu. 2019'a kadar Sincar HPG Saha Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

2021'de Irak/Zap alanında Medya Savunma Alanlarında sözde sorumlu oldu. 2022 yılı itibariyle Medya Savunma Alanlarında, beşli yönetimde yer aldı. 2023 Ocak ayı itibariyle Pençe-Kilit operasyonuna karşı koymak üzere, örgüt tarafından sorumlu olarak görevlendirildi.

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