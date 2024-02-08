SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 123 şüpheli yakalandı 50'si tutuklandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da gerçekleştirilen 'Kalkan-11' operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısı yakalandığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 09:20 Güncelleme 08 Şubat 2024, 09:24
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 123 şüpheli yakalandı 50’si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da gerçekleştirilen 'Kalkan-11' operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısı yakalandığını bildirdi.



İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-11" Operasyonunda 1️⃣2️⃣3️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı❗️
Organizatörlerden;
📌5️⃣0️⃣'si tutuklandı,
📌2️⃣2️⃣'si hakkında adli kontrol kararı verildi,
📌2️⃣5️⃣'inin adli işlemleri devam ediyor.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz.

Kalkan-11' operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısı yakalandı

❌Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar sonucu;

Suçta kullanıldığı tespit edilen 1️⃣9️⃣ araca el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin🇹🇷

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelemiz Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir❗️

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Adıyaman’da 2 bin 798 konutun anahtar teslim törenine katılacak
Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! PM’nin de ertelenmesi gündemde | Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Asrın çifte felaketi sonrası istihdam seferberliği | Deprem bölgesi Türkiye’nin yeni savunma üssü oluyor! Tarih belli oldu: İlk fabrika Kahramanmaraş’a
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Katil Netanyahu talepleri reddetti saldırı emri verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanacak
Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn bugün İstanbul’da
Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı: Kasaba kurnazları
CHP Kandil’e ne taviz verdi? Başak Demirtaş ’piyon’ oldu Selahattin Demirtaş’tan iyi kopardık itirafı geldi... Ne yaptığımızı biliyoruz
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor
Batsman Antep’te! İhtiyaç anında camı kırınız
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne kalleş saldırı! Operasyonlarda 90 gözaltı | Teröristlerin asıl hedefi neydi? Çarpıcı detaylar
SON DAKİKA