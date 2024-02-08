İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 123 şüpheli yakalandı 50’si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da gerçekleştirilen 'Kalkan-11' operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısı yakalandığını bildirdi.
İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-11" Operasyonunda 1️⃣2️⃣3️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2024
Organizatörlerden;
📌5️⃣0️⃣'si tutuklandı,
📌2️⃣2️⃣'si hakkında adli kontrol kararı… pic.twitter.com/phDaQuyKcm
İşte Yerlikaya'nın açıklaması:
İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-11" Operasyonunda 1️⃣2️⃣3️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı❗️
Organizatörlerden;
📌5️⃣0️⃣'si tutuklandı,
📌2️⃣2️⃣'si hakkında adli kontrol kararı verildi,
📌2️⃣5️⃣'inin adli işlemleri devam ediyor.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz.
❌Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar sonucu;
Suçta kullanıldığı tespit edilen 1️⃣9️⃣ araca el konuldu.
Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin🇹🇷
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelemiz Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir❗️
#TürkiyeninHuzuru🇹🇷