CHP yandaşı Enver Aysever'den yaylım ateşi: Özgür Özel'e inandınız çok safmışsınız! "Evet safmışız" itirafı





CHP yandaşı Enver Aysever, bu kezde türlü oyunlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlık koltuğundan deviren emanetçi başkan Özgür Özel'i bombaladı.



"ÖZEL İLE DEĞİŞİME İNANDINIZ ÇOK SAFSINIZ"

CHP'li Ayhan Kara'nın "Özgür Özel ile birlikte değişime inandık." ifadelerine yönelik, Aysever "Çok safmışsınız. Ortadaki bir başarısızlık ve suç ortalığı varsa, en başında olan kimse yanında birileriyle bunu yapar. Lütfe Savaş suçluysa yanındakiler de suçludur" dedi.