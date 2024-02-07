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CHP yandaşı Enver Aysever'den yaylım ateşi: Özgür Özel'e inandınız çok safmışsınız! "Evet safmışız" itirafı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP’de “değişim” rüzgarı estirerek koltuğa zıplayan emanetçi başkan Özgür Özel'i yaylım ateşine tuttu. Daha önce CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Güven vermeyen bir belediye başkanı" ifadelerini kullanmıştı. Aysever, CHP'li Ayhan Kara'nın "Özgür Özel ile değişim inanmıştık" sözlerine yönelik "Çok safmışsınız" dedi. CHP'li Kara ise, "Saf olduğumu kabul ediyorum." diyerek CHP'deki büyük krizi bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 01:11 Güncelleme 08 Şubat 2024, 01:43
CHP yandaşı Enver Aysever’den yaylım ateşi: Özgür Özel’e inandınız çok safmışsınız! Evet safmışız itirafı

CHP'de her gün yeni bir kaos yaşanıyor. Seçimlerin ardından hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu iyice sallantıya girerken, parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" hareketi başlatılmıştı.



İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasından ise oldukça huzursuz.



"İMAMOĞLU GÜVEN VERMEYEN BİR BELEDİYE BAŞKANI"
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP'de "değişim" rüzgarı estirmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Güven vermeyen bir belediye başkanı" demişti.



CHP yandaşı Enver Aysever, bu kezde türlü oyunlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlık koltuğundan deviren emanetçi başkan Özgür Özel'i bombaladı.

"ÖZEL İLE DEĞİŞİME İNANDINIZ ÇOK SAFSINIZ"
CHP'li Ayhan Kara'nın "Özgür Özel ile birlikte değişime inandık." ifadelerine yönelik, Aysever "Çok safmışsınız. Ortadaki bir başarısızlık ve suç ortalığı varsa, en başında olan kimse yanında birileriyle bunu yapar. Lütfe Savaş suçluysa yanındakiler de suçludur" dedi.



"EVET SAFMIŞIZ" İTİRAFI
Öte yandan CHP'li Ayhan Kara ise, "Saf olduğumu kabul ediyorum" diyerek Özel'in emanetçi başkan konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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