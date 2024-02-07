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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 12:08 Güncelleme 07 Şubat 2024, 12:15
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'taki resmi temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Bakanlıktan, ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Güler'in, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, temaslarına bugün de devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dün akşam Bağdat'tan Erbil'e geçen Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."

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