Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki 2 bin 798 konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Adıyaman 'daki 2 bin 158'i il ve ilçe merkezlerinde, 640'ı kırsalda olmak üzere toplam 2 bin 798 konutun teslim töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan Adıyaman'da 2 bin 798 afet konutu için kurayı başlattı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda kuralar çekildi, biraz sonra da anahtarları teslim edeceğimiz konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman, depremlerden en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Bu depremlerde Adıyamanınımız 8 bin 561 insanımız hayatını kaybetti. Depremde yıkılan 6 bin binanın yanında acil yıkılacak 8 bin, ağır hasarlı 9 bin bina vardı. Toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2998 konutun teslim törenini yapıyoruz.

Halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Bu süreçte de barınma sorununu çözmek için adımlar attık. 91 binin üzerinde çadır gönderdik, konteyner kentlerde ve kırsallarda 35 bine yakın konteyner kurarak buralardaki vatandaşlarımıza hizmet verdik. 1,2 milyar TL'ye yakın kaynak kullanarak kira yardımı yaptık.

Adıyaman'da inşa edilen deprem konutları





Başkan Erdoğan, Adıyaman'daki yeniden imar ve ihya çalışmalarını inceleyecek.