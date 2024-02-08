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Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'daki 2 bin 798 konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki il ziyaretleri devam ediyor. Başkan Erdoğan, Adıyaman'daki 2 bin 158'i il ve ilçe merkezlerinde, 640'ı kırsalda olmak üzere toplam 2 bin 798 konutun teslim töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 09:07 Güncelleme 08 Şubat 2024, 14:30
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki 2 bin 798 konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki il ziyaretleri devam ediyor.

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Başkan Erdoğan, Adıyaman'daki 2 bin 158'i il ve ilçe merkezlerinde, 640'ı kırsalda olmak üzere toplam 2 bin 798 konutun teslim töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan Adıyaman'da 2 bin 798 afet konutu için kurayı başlattıBaşkan Erdoğan Adıyaman'da 2 bin 798 afet konutu için kurayı başlattı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda kuralar çekildi, biraz sonra da anahtarları teslim edeceğimiz konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman, depremlerden en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Bu depremlerde Adıyamanınımız 8 bin 561 insanımız hayatını kaybetti. Depremde yıkılan 6 bin binanın yanında acil yıkılacak 8 bin, ağır hasarlı 9 bin bina vardı. Toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2998 konutun teslim törenini yapıyoruz.

Halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Bu süreçte de barınma sorununu çözmek için adımlar attık. 91 binin üzerinde çadır gönderdik, konteyner kentlerde ve kırsallarda 35 bine yakın konteyner kurarak buralardaki vatandaşlarımıza hizmet verdik. 1,2 milyar TL'ye yakın kaynak kullanarak kira yardımı yaptık.

Adıyaman'da inşa edilen deprem konutları Adıyaman'da inşa edilen deprem konutları



Başkan Erdoğan, Adıyaman'daki yeniden imar ve ihya çalışmalarını inceleyecek.

Adıyaman'da inşa edilen deprem konutları Adıyaman'da inşa edilen deprem konutları

İKİ AYDA 75 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Adıyaman'da 2 bin 158'i il ve ilçe merkezlerinde, 640'ı kırsalda olmak üzere toplam 2 bin 798 konutun kurası çekilldi.

Adıyaman Kahta'da inşa edilen deprem konutları Adıyaman Kahta'da inşa edilen deprem konutları

Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının sayısı 31 bin 374'e ulaşacak.

Adıyaman Kahta'da inşa edilen deprem konutları Adıyaman Kahta'da inşa edilen deprem konutları

İki ay içerisinde deprem bölgesindeki illerde 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Deprem bölgesinde konutlar teslim ediliyor!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

ADIYAMAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI TANITACAK

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da ilçe belediyelerinin aday tanıtım toplantısına da katılacak. Adıyaman'daki 9 ilçenin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

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Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki 2 bin 798 konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar
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