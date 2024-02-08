SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan: Kahta'da istasyon sorununu çözeceğiz

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kahta ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, Kahta'da istasyon sorununun çözüleceğini ifade ederek, "Bakanlarıma talimat verdim. En kısa sürede halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 16:54 Güncelleme 08 Şubat 2024, 17:18
Başkan Erdoğan: Kahta’da istasyon sorununu çözeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kahta ilçesinde halka hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Geçen sene Kahtalı kardeşlerime söz vermiştim. İlk fırsatta Kahta'nın misafiri olacağız demiştim. Nasip bugüneymiş. Gönüllerimizi buluşturan Rabbime hamdolsun. Kahta'da bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Kahta deyince akla ne gelir? Söz verdi mi sözünü yerine getirir.

Seçimlerin ilk turunda yüzde 79 ile bu kardeşine sahip çıkan Kahta, 2. turda yüzde 81.5 ile rekor bir oy oranı ile bizleri bağrına bastı. Siz ne güzel insanlarsınız. Bu güzelliğiniz zaten sandıklara vurdu. 31 Mart seçimlerinde Kahta bu defa sandıkları patlatacak, ben buna inanıyorum. Kahta'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. 31 Mart'a hazır mıyız? Bir devlet adamı için milletin teveccühünden daha iyi bir şeref payesi olur mu? Omuzlarımızda ne kadar ağır bir yük taşıdığımızı tekrar hatırlıyorum. Bugüne kadar emanetinize halel getirmedik.

BAKANIMA TALİMATI VERECEĞİM
Her zamankinden daha fazla çalışacağız. Bir pankart çok dikkatimi çekti. İstasyon talebiniz var. İçişleri Bakanıma söyledim, Ulaştırma Bakanım da yanımda, ona da talimatı vereceğim, buyruğumu vereceğim. İstasyon sorununu inşallah halledeceğiz. İnşallah biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa yapmaktan geri durmayacağız.

SEFERBER OLDUK
Bundan bir sene önce tarihimizin en büyük ve yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kahtalı vatandaşlarımız da depremin yıkıcı etkisine maruz kaldılar. İlçemizde 62 kardeşimiz vefat etti. Rabbim deprem şehitlerinin tamamının ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Depremlerde ilçemizde 613 bina yıkıldı. Acil yıkılacak bina sayısı ise 197'ydi. Ağır kış şartlarına rağmen ilk günden itibaren depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. Resmi kurumlarımızla, belediyelerimizle, STK'larımızla, gönüllülerimizle el ele vererek acil ihtiyaçları karşılamaya gayret ettik. İrademizi aşan sebepler dolayısıyla gecikmeler yaşanmış olabilir ama 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz.

Ayrıntılar geliyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar
TAKVİM yine gündem belirledi! Türkiye Başak Demirtaş’ın PKK’nın talimatıyla adaylıktan çekilmesinin perde arkasını bizden okudu
Gençlerbirliği-Trabzonspor | CANLI
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki 2 bin 798 konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan PKK elebaşı Mustafa Karasu’ya tepki: Tehditlere boyun eğmedik, asla eğmeyeceğiz
TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı: Hedef tek hane! Şu anda ek bir faiz artışı gerekmiyor
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
DHKP/C’li teröristlerin adliyeye saldırı planı 5 dakikada engellendi! Çatışmanın şiddetini gösteren kare | Soruşturmada çok sayıda gözaltı
Ekrem İmamoğlu’ndan İYİ Parti’yi dizayn çabası! Özgür Özel’i sümen altı etti Yomra’ya talimat gönderdi: Rant kaygılı gizli ittifak mı var?
Uluslar Ligi kuraları çekiliyor! İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: Kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi
Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! PM’nin de ertelenmesi gündemde | Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Arjantin’in Yahudisever başkanı İsrail’de! Ağlama Duvarı’ndan sonra Netanyahu’ya koştu: Javier Milei’den skandal Kudüs ve Hamas sözü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
SON DAKİKA