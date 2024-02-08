Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kahta ilçesinde halka hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçen sene Kahtalı kardeşlerime söz vermiştim. İlk fırsatta Kahta'nın misafiri olacağız demiştim. Nasip bugüneymiş. Gönüllerimizi buluşturan Rabbime hamdolsun. Kahta'da bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Kahta deyince akla ne gelir? Söz verdi mi sözünü yerine getirir.



Seçimlerin ilk turunda yüzde 79 ile bu kardeşine sahip çıkan Kahta, 2. turda yüzde 81.5 ile rekor bir oy oranı ile bizleri bağrına bastı. Siz ne güzel insanlarsınız. Bu güzelliğiniz zaten sandıklara vurdu. 31 Mart seçimlerinde Kahta bu defa sandıkları patlatacak, ben buna inanıyorum. Kahta'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. 31 Mart'a hazır mıyız? Bir devlet adamı için milletin teveccühünden daha iyi bir şeref payesi olur mu? Omuzlarımızda ne kadar ağır bir yük taşıdığımızı tekrar hatırlıyorum. Bugüne kadar emanetinize halel getirmedik.

BAKANIMA TALİMATI VERECEĞİM

Her zamankinden daha fazla çalışacağız. Bir pankart çok dikkatimi çekti. İstasyon talebiniz var. İçişleri Bakanıma söyledim, Ulaştırma Bakanım da yanımda, ona da talimatı vereceğim, buyruğumu vereceğim. İstasyon sorununu inşallah halledeceğiz. İnşallah biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa yapmaktan geri durmayacağız.

SEFERBER OLDUK

Bundan bir sene önce tarihimizin en büyük ve yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kahtalı vatandaşlarımız da depremin yıkıcı etkisine maruz kaldılar. İlçemizde 62 kardeşimiz vefat etti. Rabbim deprem şehitlerinin tamamının ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Depremlerde ilçemizde 613 bina yıkıldı. Acil yıkılacak bina sayısı ise 197'ydi. Ağır kış şartlarına rağmen ilk günden itibaren depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. Resmi kurumlarımızla, belediyelerimizle, STK'larımızla, gönüllülerimizle el ele vererek acil ihtiyaçları karşılamaya gayret ettik. İrademizi aşan sebepler dolayısıyla gecikmeler yaşanmış olabilir ama 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz.

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