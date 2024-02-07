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Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ'ın kirli algı operasyonu elinde patladı

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yerel seçimlere sayılı bir zaman kala kirli algı operasyonları da tek tek deşifre ediliyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hiçbir siyasi etik ve ahlaka uygun olmayacak şekilde Murat Kurum hakkında montaj bir video yapıp yayınladı. Gerçek video ortaya çıkınca Özdağ'ın algı operasyonu elinde patladı.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 23:06 Güncelleme 07 Şubat 2024, 23:28
Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'u karış karış gezerek vatandaşla bir araya geliyor. Seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor.

Murat Kurum katıldığı canlı yayın programında projelerini açıkladı. Kendisine yöneltilen soruya cevap verdiği anlar ise montajlanarak algı operasyonu düzenlendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından kirli algı operasyonu yürüterek montaj video yayınladı.

Özdağ'ın algı operasyonu elinde patladı


KİRLİ ALGI OPERASYONU ELİNDE PATLADI
Cumhur İttifak'nın İBB adayı Kurum'un geçtiğimiz günlerde (31.01.2024) TV 100'de katıldığı canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başka olarak vaad ettikleriniz neden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde vaat etmediniz?" sorusunu yanıt veremediğini iddia ederek montajlanan videoyu algı operasyonuyla paylaşan Özdağ, "Mükemmel bir soru. Ve işte cevap" ifadeleri ile küstah ifadeler kullandı.

Yaşanan skandalın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise sosyal medya hesabından videonun montajlı ve gerçek halini paylaşarak, "Bir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir siyasi etik ve ahlaka uygun olmayacak şekilde İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum hakkında montaj bir video yapıp yayınlıyor. Bu çarpık ve sahte anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Madem montaj yaptınız buyurun gerçeği de burada…" ifadeleri ile Özdağ'ın montaj videosunu çürüttü.

YALAN: Candaş Tolga Işık'ın "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başka olarak vaad ettikleriniz neden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde vaat etmediniz?" sorusuna Murat Kurum'un yanıt veremediği iddia edildi.

GERÇEK: Candaş Tolga Işık'ın "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başka olarak vaad ettikleriniz neden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde vaat etmediniz?" sorusuna Murat Kurum'un verdiği cevap şöyle: "22 yıllık süreçte İstanbul'a biz 800 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 100 bin sosyal konut İstanbul'da yapılmış. Ben Emlak Konut genel müdürüyken 125 bin konutu İstanbul'un genelinde yapmış bir kardeşinizim. Bugün 39 ilçeye gidin bizim bir eserimizi görürsünüz."

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