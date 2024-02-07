Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı

Yaşanan skandalın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise sosyal medya hesabından videonun montajlı ve gerçek halini paylaşarak, "Bir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir siyasi etik ve ahlaka uygun olmayacak şekilde İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum hakkında montaj bir video yapıp yayınlıyor. Bu çarpık ve sahte anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Madem montaj yaptınız buyurun gerçeği de burada…" ifadeleri ile Özdağ'ın montaj videosunu çürüttü.

YALAN: Candaş Tolga Işık'ın "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başka olarak vaad ettikleriniz neden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde vaat etmediniz?" sorusuna Murat Kurum'un yanıt veremediği iddia edildi.

GERÇEK: Candaş Tolga Işık'ın "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başka olarak vaad ettikleriniz neden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde vaat etmediniz?" sorusuna Murat Kurum'un verdiği cevap şöyle: "22 yıllık süreçte İstanbul'a biz 800 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 100 bin sosyal konut İstanbul'da yapılmış. Ben Emlak Konut genel müdürüyken 125 bin konutu İstanbul'un genelinde yapmış bir kardeşinizim. Bugün 39 ilçeye gidin bizim bir eserimizi görürsünüz."