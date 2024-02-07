SON DAKİKA

Vali Hacıbektaşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Değerli arkadaşlar geçmiş olsun. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi mevkisinde 35 işçinin bulunduğu bir vardiyadaki ayakta iki işçinin çalıştığı saat 21.00 sıralarında bir göçük meydana geldi.

Saat 21.30 gibi yetkililere bildirildi. Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. İki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak bilinci açık şu an çıkarıldı. Diğer işçimizin de sağ olduğunu ses alındığını biliyoruz. Şu anda vardiyadaki diğer arkadaşları iki işçimiz göçüğe maruz kaldı.

Çalışma yapılıyor. Dışarıdan da takviye yapıldı. Bütün tahlisiye ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Şu an için inşallah diğer işçimiz de sağ salim kurtulur" dedi.