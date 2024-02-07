SON DAKİKA

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Zonguldak'ta maden ocağında göçük | 1 işçi mahsur kaldı! Bölgede son durum ne?

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i sağ olarak kurtarıldı. Göçü altında kalan işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 00:02 Güncelleme 08 Şubat 2024, 00:40
Zonguldak’ta maden ocağında göçük | 1 işçi mahsur kaldı! Bölgede son durum ne?

Edinilen bilgiye göre olay akşam 21.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'nde Akkurt Madencilik Şirketi tarafından işletilen özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.

▶️ Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

1.5 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARTILDI
Göçük altında kalan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya isimli madencileri ilk olarak mesai arkadaşları kurtarma çalışması başlattı. Göçük ihbarı üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait tahlisiye ekipleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve tahlisiye ekipleri göçükte kalan iki işçiyi kurtarma çalışması başlattı. Göçükten yaklaşık bir buçuk saat sonra Erdem Yıldız sağ olarak ekiplerce kurtarılarak yer üstüne çıkartıldı.

Yıldız, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİ OLAY YERİNDE
Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör maden ocağına gelerek şirket yetkilisi Alaaddin Kurnaz'dan göçüğe ilişkin bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Değerli arkadaşlar geçmiş olsun. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi mevkisinde 35 işçinin bulunduğu bir vardiyadaki ayakta iki işçinin çalıştığı saat 21.00 sıralarında bir göçük meydana geldi.

Saat 21.30 gibi yetkililere bildirildi. Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. İki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak bilinci açık şu an çıkarıldı. Diğer işçimizin de sağ olduğunu ses alındığını biliyoruz. Şu anda vardiyadaki diğer arkadaşları iki işçimiz göçüğe maruz kaldı.

Çalışma yapılıyor. Dışarıdan da takviye yapıldı. Bütün tahlisiye ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Şu an için inşallah diğer işçimiz de sağ salim kurtulur" dedi.

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