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Son dakika: CHP usulü demokratik seçim! CHP'li Mansur Yavaş'tan Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un afişlerine engelleme

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine yaklaştıkça CHP’nin gerçek yüzü de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun İYİ Parti afişlerini engellemesi gündemdeki yerini korurken benzer uygulama Ankara’da Mansur Yavaş’tan geldi. Yavaş Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Turgut Altınok’un afişlerinin önüne beton döktürüp dev totemlere kendi afişlerini astırdı.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 13:03 Güncelleme 07 Şubat 2024, 13:15
Son dakika: CHP usulü demokratik seçim! CHP’li Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’un afişlerine engelleme

"Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapattı. Ankara'da yaşanan bu durum yerel seçim sürecinde Ankara'da adil bir yarış olmadığını gözler önüne serdi.

Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" açıklamasını yapmıştı.

Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.

"DÜRÜST VE ADİL BELEDİYECİLİK" AÇIKLAMALARI LAFTA KALDI
Her fırsatta dürüst ve adil belediyecilikten bahseden Mansur Yavaş'ın, belediye imkanlarını kullanarak Turgut Altınok'un afişlerini engellemesi bir kez daha sözlerinde çeliştiğini gösterdi.

Aralık Ayında ABB adaylığına yaptığı başvuru sırasında konuşan Yavaş, "Biz Ankara Büyükşehir Belediyesinin adil bir şekilde kaynakları boşa götürmeden, dürüst bir şekilde yönetileceğini bütün dünyaya göstermek istedik ve çok şükür bunu başardık aynı yolda devam edeceğiz" demişti.

"DÜRÜST YÖNETİCİLİĞİ" HERKESE GÖSTERDİ!
Yüz milyonlarca lira para harcanarak Ankara'nın hemen her yerine afişleri asılan Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un afişlerinin bulunduğu duvarın önüne yeni reklam panelleri koydurarak Altınok'un seçim afişlerini engelledi.

Bunun üzerine Yavaş'ın "Ankara'nın adil bir biçimde, tarafsız bir biçimde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik ve bunu başardık" açıklamaları gündem oldu.

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Son dakika: CHP usulü demokratik seçim! CHP’li Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’un afişlerine engelleme
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