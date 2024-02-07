Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da CHP’ye sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti

Bugün de Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda Şanlıurfa'da inşası tamamlanan 1314 konutun kura çekimi ve anahtar teslimi törenine katılacaklarını belirten Erdoğan, yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak, acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacaklarını kaydetti.

Kahramanmaraş'taki programda bir yılda deprem bölgesinde yapılan çalışmaların icmalini çıkartırken, inşası tamamlanan konutların kura çekimi ve anahtar teslimi törenlerini gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, daha önceki günlerde de Hatay ve Gaziantep'te aynı törenleri yaptıklarını söyledi.

Allah'tan, Türkiye'yi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylemesini dileyen Erdoğan, enbiyalar ve evliyalar şehri Şanlıurfa 'nın huzurun, güvenin, kardeşliğin kıymetini çok iyi bildiğini vurguladı.

Tarih boyunca büyük medeniyetlerin merkezlerinden biri olarak insanlığa hizmet etmiş Urfa bölgesinin kalplerinde ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Erdoğan, bunun için demokrasi ve kalkınma atılımlarının en güzel örneklerini Şanlıurfa'da hayata geçirmeye özel önem verdiklerinin altını çizdi.

"BASİRET VE FERASETİ ELDEN BIRAKMAMAMIZ GEREKİYOR"

Türkiye'ye kazandırdıkları eser ve hizmetlerden Şanlıurfa'nın hak ettiği payı almasını sağlayacak yatırımların bizzat takipçisi olduğunu belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bununla da kalmadık, devlet yönetimi tecrübesiyle öne çıkan arkadaşlarımızı şehrimizde görevlendirerek çalışmaların eksiksiz ve süratli yürümesini temin ettik. Tabii Şanlıurfa gibi hem tarihi ve kültürel birikimi zengin hem insan kaynağı çeşitli hem gelişim potansiyeli yüksek bir şehri hayalleriyle buluşturmak öyle kolay olmuyor. Hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Sadece çalışmak da yetmiyor, daha önemlisi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tutmamız, aramıza kimseyi sokmamamız, basiret ve feraseti elden bırakmamamız gerekiyor. Maddi ve manevi değerleriyle çok mübarek, çok bereketli olan bu şehir aynı zamanda içinde pek çok zorlukları da barındıran bir yapıya sahiptir. Sizler şahitsiniz, biz, sizlerin iradesine hürmetten asla taviz vermeden, hep şehrin daha iyiye gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret gösterdik."

Erdoğan, devlet yatırımlarını planlarken de kamu görevlilerini atarken de parti teşkilatını oluştururken de milletvekili ve belediye başkan adaylarını belirlerken de daima aynı anlayışla hareket ettiklerinin altını çizerek, "Şanlıurfa'nın isminin arkasına saklanıp, Şanlıurfalıların iradesini istismar edip, kendi ajandaları, kendi gündemleri, kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan asla olmadık." dedi.

"ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIKLARIMIZI KİMSE İNKAR EDEMEZ"

"Hepimiz beşeriz, elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Ama ihlasımızı ve şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez." diyen Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayları, ilçelerin belediye başkan adaylarını da bu hüsnü niyetle belirlediklerini söyledi.

Erdoğan, pek çok aday adayı arasından en az kırgınlığa yol açacak, şehre en iyi hizmeti yapacak, Şanlıurfa'ya katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta halkın huzuruna çıkmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Artık hepimize düşen görev cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, teşkilatıyla el ele vererek önce adaylarımızın seçilmesini, ardından da onlar vasıtasıyla şehrimize en güzel hizmetlerin getirilmesini sağlamaktır. Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp de şimdi çeşitli gerekçelerle yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Bazı durumlarda eskilerin 'Def-i mefasid celb-i menafiden evladır' deyimindeki usulle hareket etmek gerekir."

Gençlerin salondaki sloganları üzerine Erdoğan, "Gençler maşallahı var, herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz. Keşke her zaman, her durumda ideal olanı elde edebilsek. Bu olmuyorsa bize düşen, mümkün olanı değerlendirmektir. Dolayısıyla bizim bu tür tartışmalarla kaybedecek ne vaktimiz ne de boşa harcayacak enerjimiz vardır. Hep birlikte işimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

"Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya." dizelerini okuyan Erdoğan, "Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Ancak kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine de izin vermeyiz." dedi.

"BİZİ ANLAYANLARA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İsmail Fakirullah'ın "Beni anlamayan yakınım da olsa uzağımdır, beni anlayan uzağım da olsa yakınımdır." dediğini hatırlatan Erdoğan, "Bizi anlayanlara mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı büyükşehir ve ilçeleriyle Türkiye Yüzyılı'na hazırlamanın yollarını aramak, altyapısını kurmak, adımlarını atmaktır. Buna var mıyız? Buna hazır mıyız? Allah'ın izniyle belediye başkan adaylarımızla bunu başaracağız. Bunun dışındaki her şey nezdimizde teferruattan ibarettir." diye konuştu.

"Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Şanlıurfa'nın dört bir yanından duyulsun." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Şanlıurfa'mızı Türkiye Yüzyılı hizmetleri ile taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? İşte bizim gönlümüzün sultanı Şanlıurfa budur. İşte Şanlıurfa'ya yakışan budur. Rabbim hepinizden razı olsun."

Erdoğan yaptığı konuşmada, Türkiye ne zaman önündeki fırsatları değerlendirerek gelişme, kalkınma, büyüme hızını artırsa hemen kirli senaryoların devreye girdiğini söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 21 yılda buna defalarca şahit olduk. Hatırlarsanız 2011 seçimlerinin ardından 2023 hedeflerimizde büyük bir atılımı hayata geçirmiştik. Bu büyük hamlenin önü, 2013 Gezi olaylarıyla başlayıp, farklı amaçlarla hala devam ettirilen bir dizi engelle kesilmeye çalışıldı. FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimleri, bu oyunun bir parçasıydı. PKK ve DHKP/C gibi terör örgütlerinin harekete geçirilmesi, bu oyunun bir parçasıydı. Çukur terörüyle şehirlerimizin bizden kopartılmak istenmesi, bunun bir parçasıydı. Bölgemizi karıştırmak için kurulan proje terör örgütü DEAŞ'ın üzerimize salınması, bu oyunun bir parçasıydı. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan 'teröristan' bu oyunun bir parçasıydı."