CHP’de kaos bitmiyor | Parti içinde kan gövdeyi götürüyor! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çekişmesi sürüyor

Aday belirleme krizinin sürdüğü bölgelerden birisi de Ankara'nın Çankaya ilçesi. Burada Özgür Özel, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i aday yapmaya çalışıyor. İmamoğlu ise kendi projelerini çizen mimar Tülin Hadi'yi Kadıköy adayı göstermek istiyor.

PARTİLİLER İSYAN ETTİ

İki ismin de adaylık başvurusunda bile bulunmadan ön plana çıkmaları ise partilileri isyan ettirdi. Çankaya'da 22 aday adayı ortak bildiri yayımlayarak haksız rekabete tepki gösterdi.