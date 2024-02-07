CHP’de kaos bitmiyor | Parti içinde kan gövdeyi götürüyor! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çekişmesi sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere giderken parti içi güç savaşları ve krizlerle boğuşmaya devam ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere giderken parti içi güç savaşları ve krizlerle boğuşmaya devam ediyor.
Eş başkan gibi hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul dışındaki bölgelerin adayını belirlemek için baskı yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "özgürleşme" hamlesi olarak adayları kendi belirlemek istiyor.
KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜYOR
CHP'de Parti Meclisi'nin (PM) 9 Şubat Cuma günü toplanarak yeni belediye başkan adaylarını netleştirmesi bekleniyor. Çankaya ve Kadıköy adaylarının da görüşülmesi beklenen toplantı öncesi, partide kan gövdeyi götürüyor.
Hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilek güreşine sahne olan iki noktada, iki taraf da kendi adaylarını karşı tarafa kabul ettirmeye çalışıyor.
Aday belirleme krizinin sürdüğü bölgelerden birisi de Ankara'nın Çankaya ilçesi. Burada Özgür Özel, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i aday yapmaya çalışıyor. İmamoğlu ise kendi projelerini çizen mimar Tülin Hadi'yi Kadıköy adayı göstermek istiyor.
PARTİLİLER İSYAN ETTİ
İki ismin de adaylık başvurusunda bile bulunmadan ön plana çıkmaları ise partilileri isyan ettirdi. Çankaya'da 22 aday adayı ortak bildiri yayımlayarak haksız rekabete tepki gösterdi.
Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın ise Hadi'nin olası adaylığı durumunda istifa hazırlığında olduğu öne sürüldü.
3'E BÖLÜNDÜLER
Sabah'ta yer alan habere göre; CHP'de aday belirleme krizi sadece Çankaya ve Kadıköy ile de sınırlı kalmadı. "Kale" olarak adlandırılan İzmir'de Özgür Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında 3'e bölünen parti, Çanakkale'de de bir diğer isyanla yüzleşti.
Çanakkale'de aday gösterilmeyen ve söz verildiği gibi ön seçim yapılmamasını sert sözlerle eleştiren aday adayı İrfan Mutluay, Ankara'ya kadar yürüyerek genel merkezi protesto etti.
İSTİFALAR, PROTESTOLAR...
Bu süreçte İstanbul Ataşehir ve İzmir Çiğli de diğer kriz noktaları oldu. Ataşehir'de kendisinin yerine Onursal Adıgüzel'in aday gösterilmesine itiraz eden mevcut belediye başkanı Battal İlgezdi, "Kılıçdaroğlu destekçileri tasfiye ediliyor" diyerek partisinden istifa etti.
Çiğli'de ise DEM Parti'nin işaret ettiği iddia edilen ve Veli Ağbaba'nın yakını olduğu söylenen Uygar Yıldırım'ın aday yapılması üzerine, CHP'liler Çiğli İlçe Başkanlığı önünde toplandı.
"ÇOCUK BAŞKAN İSTEMİYORUZ"
Partililer adına açıklama yapan CHP Çiğli önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Baransel Güler, şu ifadeleri kullandı:
"Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz. Çiğli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Çiğli işçi kenti, emekçi kenti. Çiğli zor hayat şartlarına sahip olan bir ilçedir. Burada ithal aday istemiyoruz. Burada çocuk başkan istemiyoruz. Bizim burada daha iyi, daha belediye tecrübesi olan, kendini bilen, vatandaşın ve partililerin tanıdığı bir başkan istiyoruz."
NE MUHTAR TANIYOR NE ESNAF!
Yanlıştan dönülmesini istediklerini söyleyen Güler, "Tercihinizi değiştirin. Bu CHP'ye gönül vermiş onlarca insanın isteğidir. Az önce adı geçtiği iddia edilen Uygar Yıldırım beni aradı, kendisine şunu söyledim, biz burada yüzlerce insan seni tanımıyoruz. Muhtar, esnaf tanımıyor. Bu parti gençlerin önünü açacak ama Çiğli'de kimsenin tanımadığı bir genç için değil." ifadelerini kullandı.
"Ankara şaşırma, sabrımızı şaşırma" sloganlarının yükseldiği ve hafta boyu süren tepkiler sonrası Özgür Özel, ilk PM toplantısında Çiğli adayını değiştirmek zorunda kaldı.
BÜYÜKERŞEN'E ONAY ÇIKMADI
Pastanın bir türlü bölüşülemediği CHP'deki iç savaş, Eskişehir'de 25 senelik Yılmaz Büyükerşen dönemini de sona erdirdi.
Büyükerşen ısrarla aday olmak istemesine rağmen İmamoğlu'nun baskısıyla kendisine onay çıkmadı.