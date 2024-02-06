Kaynakları PKK ajansı | CHP yandaşı BirGün Gazetesi teröristlerin sözcülüğüne soyundu! Tepki yağdı: Kaynaklarını kesin

Çağlayan'da meydana gelen alçak terör saldırasında CHP yandaşı BirGün'ün adeta terör bülteni gibi çalıştığı ortaya çıktı.
Çağlayan'da meydana gelen alçak terör saldırasında CHP yandaşı BirGün'ün adeta terör bülteni gibi çalıştığı ortaya çıktı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.
3'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olayda, biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 5 kişi yaralandı. 1 vatandaşımız şehit oldu.
CHP YANDAŞI BİRGÜN TERÖR SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU
Çağlayan'da meydana gelen alçak saldırı sonrası CHP yandaşı BirGün'ün teröristlerin sözcülüğüne soyunduğu haberleri ortaya çıktı.
BirGün'de yer alan haberlerde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde işkence çektiği iddia edilerek hak arayışına girildi.
TERÖRİSTİ SAVUNDULAR
BirGün başka bir haberinde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde olduğu süreçte haklarının ihlal edildiğini savunarak cezaevinde tekmil vermeye zorlandığı yazarak teröriste kucak açtı.
"DÖVÜLDÜ" DİYEREK SAVUNDULAR
Yine BirGün'deki haberde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde onlarca asker tarafından dövüldüğü iddia edilerek hain teröristin savunuculuğu yapıldı.
CUMHURİYET'E MEKTUP GÖNDERDİLER
Öte yandan Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröris Pınar Birkoç'un CHP yandaşı Cumhuriyet'te mektuplarının yayınlandığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet'te 2018 yılında yayınlanan haberde "Pınar Birkoç, gazetemize yazdığı mektubunda cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekti." ifadeleri yer aldı.
SİBEL BAHÇETEPE İSMİNE DİKKAT!
Cumhuriyet'te teröristlerin hakkını savunan haberlere imza atan sözde gazetecinin Sibel Bahçetepe olduğu görülüyor.
CUMHURİYET'TEN BİRGÜN'E GEÇTİ
Bahçetepe'nin şu anda BirGün Gazetesi'nde çalıştığı öğrenildi.
PKK HABER AJANSI ANF'YE ADETA ABONELER
CHP yandaşı BirGün Gazetesi adeta PKK haber ajansına abone olmuş durumda. Söz konusu haberlerde BirGün gazetesi ANF'yi kaynak gösterdiği ortaya çıktı.
Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan ANF'nin bebek katili Öcalan'a methiyeler dizdiği bilinmekte.
BASIN İLAN KURUMU'NDAN RESMİ İLAN ALIYORLAR
Tüm bu skandallar sonrası PKK haber ajansına adeta abone olan BirGün Gazetesi'nin Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan alarak kaynak sağlaması büyük tepkilere neden oldu.