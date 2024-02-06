Son dakika: İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu

Sanık Delil Aysal 'ın savunmasında ailesiyle yaşadığı sıkıntılardan bunaldığını, kendisini öldürmek için dışarı çıktığını söylediğine yer verildi. Aysal ifadesinde olayda kullandığı silahı kimden aldığını hatırlamadığını, taksi ücretini kredi kartıyla ödemek istediğini, taksicinin pos cihazının şarjının bittiğini söylemesi üzerine ücreti daha sonra ödemeyi teklif ettiğini ancak Erge'nin "şimdi ödemen gerekiyor" dediğini ileri sürdü.

İddianamede, olayın özeti ve sanığın savunmasının yanı sıra taksideki güvenlik kamerasınca kaydedilen diyalog da yer aldı.

Aysal, olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini savunarak, "Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak 'kızım' diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112'yi aramadım." ifadelerini kullandı.

Taksideki telefonu ve kablosuz kulaklığı aldığını anlatan Aysal, toza karşı duyarlılığı olduğu için olay sırasında maskeli olduğunu, delilleri ortadan kaldırmak için kovanları topladığını sözlerine ekledi.