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Son dakika: İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberleri... Taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. İzmir'de, taksici Oğuz Erge’yi (44) silahla öldüren Delil Aysal (19) hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 16:21 Güncelleme 06 Şubat 2024, 16:58
Son dakika: İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olayın özeti ve sanığın savunmasının yanı sıra taksideki güvenlik kamerasınca kaydedilen diyalog da yer aldı.

🚨 Taksici cinayeti katiline istenen ceza belli oldu ⚖️

Sanık Delil Aysal'ın savunmasında ailesiyle yaşadığı sıkıntılardan bunaldığını, kendisini öldürmek için dışarı çıktığını söylediğine yer verildi. Aysal ifadesinde olayda kullandığı silahı kimden aldığını hatırlamadığını, taksi ücretini kredi kartıyla ödemek istediğini, taksicinin pos cihazının şarjının bittiğini söylemesi üzerine ücreti daha sonra ödemeyi teklif ettiğini ancak Erge'nin "şimdi ödemen gerekiyor" dediğini ileri sürdü.

Aysal, olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini savunarak, "Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak 'kızım' diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112'yi aramadım." ifadelerini kullandı.

Taksideki telefonu ve kablosuz kulaklığı aldığını anlatan Aysal, toza karşı duyarlılığı olduğu için olay sırasında maskeli olduğunu, delilleri ortadan kaldırmak için kovanları topladığını sözlerine ekledi.

Öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin kızının ifadesinde ise babasının kullandığı telefondan arama geldiği, telefonu açtığında tanımadığı bir erkeğin kendisine babasının "Gaziemir Belediyesinin arkasında Migros'un arkasındaki ara sokakta takside" dediği, "Ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum" diyerek telefonu kapattığı yer aldı.

Cumhuriyet savcısının olaya ilişkin değerlendirmesinde Aysal'ın suç tarihinde tanınmasına engel olabilecek şekilde başı kapüşonla kapalı ve yüzü maskeli olduğu belirtildi.

Ruhsatsız tabanca ile Erge'ye ateş edildiği, kendisini savunamayacak durumda bulunan maktule ait cep telefonuyla kablosuz kulaklığın yağmalandığı kaydedilerek, "Böylelikle şüphelinin üzerine atılı nitelikli adam öldürme, nitelikli yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediği anlaşılmaktadır." denildi.

OLAY
Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.

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