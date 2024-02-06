Son dakika: Çağlayan Adliyesi’ne DHKP-C’li teröristlerden silahlı saldırı! Vatandaşlar o anları anlattı: Uzun namlulu silahlarla gelmişler

Polis Özel Hareket ekipleri ve bomba imha uzmanları olay yerinde çalışma yaptı. Bomba imha uzmanları teröristlerin üzerinde bomba olma ihtimaline karşın incelemeler yaptı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin cansız bedenleri çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

"POLİSE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ ETTİLER"

Saldırı anını gören Mahir Yıldız, "Olay sırasında ben adliyedeki işlerimi bitirmiştim. Çıkış kapısına yöneldim, silah sesleri duydum. 2 kişi polise uzun namlulu silahlarla ateş etti. Ondan sonra da etkisiz hale getirdiler. Bir polis yaralandı. İçeride bayağı bir panik havası oluştu, bayağı bir korku oldu. Giriş ve çıkışlarda kapatıldı. Olay böyle gelişti. Saldırganları ben gördüm. Bir polisi yaralı gördüm ama başka bir bilgim yok" dedi.