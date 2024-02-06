Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum 6 Şubat depremlerini anarken gözyaşlarını tutamadı: Elimizi de gönlümüzü de deprem bölgesinden çekmeyeceğiz

Asrın felaketinde Bakanlığı döneminde deprem bölgesinde yaşadığı duyguları paylaşan ve milletin zor anında hep yanında olduklarını ifade eden Kurum ''11 ilimizde gördüğüm, ilçelerde, köylerde yaşadığım şey; hepsinden başkaydı, hepsinden farklıydı, çok daha büyük bir acıydı. Deprem gününde o gülüşler, o neşeler yerini artık hüzne ve kedere bırakmıştı.'' dedi.

Acıları da, umutları da aynı anda vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını anlatan Kurum, ''Enkaz altında can veren kardeşlerimizin kalbimizde açtığı yaralar artık hiç kapanmayacak.'' şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum

Deprem bölgesinde 11 ilde dağları, tepeleri, ovaları karış karış inceleyerek, zemin etüdlerini yaparak 3 ay içerisinde 180 bin yuvanın inşasını başlattıklarını belirten Murat Kurum, yeni yuvaların depremzede vatandaşlara tesliminden duyduğu memnuniyeti anlatırken duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı ve ''Yeni yuvalarını afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Biz elimizi oradan çekmeyeceğiz. Çünkü biz samimiyiz, dertliyiz ve oradaki depremzede kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa biz oraya koşacağız. 1 Nisan sabahı da koşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 ilin yanında olacak. 11 ildeki kardeşlerimizin yanında olacak ve 16 milyon İstanbullu ile beraber el ele, kol kola olacağız. Biz hep onlarla birlikte olacağız. Bu güçlü, bu büyük, bu ulu devlet daima payidar olsun; bu aziz, bu güzel, bu necip millet ilelebet var olsun.'' dedi.