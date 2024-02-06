Felaketin yaraları her alanda sarılmaya devam ediliyor | 11 ilin ihracatı deprem öncesini geçti





İHRACATTA GAZA BASILDI

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın ocakta yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 artışla 1 milyar 511 milyon 809 bin dolara çıktı. Bu illerden, Ocak 2023'te 1 milyar 478 milyon 649 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.



EN HIZLI ARTIŞ URFA'DA

Depremzede 11 ilden 4'ü ihracatını artırırken, 7'sinde düşüş görüldü. Ocakta en fazla ihracat yapan il 814 milyon 308 bin dolarla Gaziantep oldu. Bunu 236 milyon 734 bin dolarla Adana, 224 milyon 324 binle Hatay, 103 milyon 105 binle Kahramanmaraş izledi. İhracatı yıllık bazda en fazla artıran il ise yüzde 67.5 ile Şanlıurfa oldu. Bunu yüzde 18.5 ile Kilis, yüzde 16.6 ile Hatay takip etti. İhracatı en fazla gerileyen iller ise yüzde 49.4 ile Osmaniye, yüzde 31 ile Elazığ, yüzde 17.5 ile Adıyaman oldu.