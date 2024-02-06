Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan adliye saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar: 34 şüpheli gözaltında

34 GÖZALTI VAR Savcı Kiraz bu adliyede şehit edilmişti. Aynı hain emellerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildi. Bütün yargı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olayı takip ediyor. 34 gözaltı var. 5 cumhuriyet savcımız ve bir başsavcı vekilimiz inceleme yapıyor.

Adliyede saldırı girişiminin ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu OPERASYONLAR SÜRÜYOR



İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen saldırı girişiminin ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu düzenleniyor. Polis, ilçe genelinde belirlediği adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

Adliyede saldırı girişiminin ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu



Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti.