SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adliye saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar: 34 şüpheli gözaltında

Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Terörist oldukları anlaşılınca kaçmaya başladılar." dedi. Terör eylemiyle ilgili 34 kişinin gözaltına alındığını bildiren Tunç, "Saldırıyla ilgili 1 Başsavcı vekili ve 5 savcımız görevlendirildi." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 17:05 Güncelleme 06 Şubat 2024, 17:28
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan adliye saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar: 34 şüpheli gözaltında

Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıPolis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı

Bakan açıkladı: 34 kişi gözaltında

BAKAN AÇIKLADI: 34 GÖZALTILAR VAR

Bakan Tunç, "Terörist oldukları anlaşılınca kaçmaya başladılar." dedi. Tunç, terör eylemiyle ilgili 34 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Bir terör saldırısı girişimi oldu. Teröristleri lanetliyorum. Milletimize geçmiş olsun. GBT kontrolü sırasında polislerden kaçmak istiyorlar. D noktasından kaçıp C noktasına geliyorlar. Çatışmada iki terörist öldürüldü. Kahraman polisimizin özellikle kararlılığı ile hain terör saldırısı önlenmiş oldu.

34 GÖZALTI VAR

Savcı Kiraz bu adliyede şehit edilmişti. Aynı hain emellerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildi. Bütün yargı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olayı takip ediyor. 34 gözaltı var. 5 cumhuriyet savcımız ve bir başsavcı vekilimiz inceleme yapıyor.

Adliyede saldırı girişiminin ardından Küçükçekmece'de terör operasyonuAdliyede saldırı girişiminin ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen saldırı girişiminin ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu düzenleniyor. Polis, ilçe genelinde belirlediği adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

Adliyede saldırı girişiminin ardından Küçükçekmece'de terör operasyonuAdliyede saldırı girişiminin ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti.



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri Küçükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, özel harekat polisinin de desteğiyle Atatürk Mahallesi'nde belirlenen iki ayrı adrese girdi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı. Polisin adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

Son dakika: Çağlayan Adliyesinde terör saldırısı! DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla öldürüldü kaçan bir terörist yakalandıSon dakika: Çağlayan Adliyesinde terör saldırısı! DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla öldürüldü kaçan bir terörist yakalandı
Son dakika: Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı! DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla öldürüldü kaçan bir terörist yakalandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Hatay’daki sözlerini çarpıtan muhalefete: Ayrımcılık yapmadık yapmayız! Kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar
DHKP-C terörüne AYM kalkanı! Adliyeye saldıran terörist Emrah Yayla için ’hak ihlali’ kararı... TAKVİM yargıdaki karanlık elleri deşifre ediyor
Türk Telekom
Çağlayan’a saldıran DHKP-C’li teröristlerin Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu ile ne bağları var? Cumhuriyet’le mektup arkadaşı çıktı!
11 il, yitip giden 50 bin 783 can... 6 Şubat depremlerinin 1. yılında acı ilk günkü gibi taze: Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Kahramanmaraş’ta
Resmi ilanları kesilsin! Cumhuriyet ve BirGün’ün DHKP-C’li teröristlerin sözcülüğünü yaptığı ortaya çıktı!
İngiltere Kralı III. Charles kan kanseri mi oldu? Kraliyet Ailesi’nden dışlanan Harry babasına koştu! ‘Hasta adam’dan sonra tahta kim geçecek?
Son dakika: Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı! DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla öldürüldü kaçan bir terörist yakalandı
CHP’li Özgür Özel Hatay’da Başkan Erdoğan ve TSK’ya iftira attı! Takvim Ordu yoktu darbe paranoyası vardı yalanını madde madde çökertti
Galatasaray’ın yeni transferi Bayern Münih’ten! İade-i transfer
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde dünyanın gözü Türkiye’de! Küresel tetikçiler algı yönetimi için asrın felaketini kullandı
6 Şubat depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti! Takvim.com.tr de deprem bölgesinde acıya tanıklık etmişti! İşte 1 yıl önce yaşananlar
Deprem simsarı CHP yandaşları bozuk saat misali! Fondaş Halk TV’de İsmail Küçükkaya’dan büyük itiraf: Olağanüstü bir çaba var
1999’da enkaz altında kalan devlet artık yok! Başkan Erdoğan liderliğinde asrın felaketinin yaraları sarılıyor: 1 yılda tam 75 bin deprem konutu teslime hazır
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE EK ZAM FARKI YARIN HESAPLARDA! Kim ne kadar alacak? Ek zamlı aylıklar nereden görülebilecek? Kalem kalem hesapladık
SON DAKİKA