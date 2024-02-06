CHP'li Özgür Özel Hatay'da Başkan Erdoğan ve TSK'ya iftira attı! Takvim "Ordu yoktu darbe paranoyası vardı" yalanını madde madde çökertti

Asrın felaketinin asrın dayanışmasına düştüğü bir yıllık süreçte devlet deprem bölgesinden elini hiç çekmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları yaraları sarmak için canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel



CHP ise acının ilk günkü gibi taze olduğu bölgede yapılan çalışmaları görmezden gelip kirli manipülasyonlarını sürdürdü.



ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN VE ŞEREFLİ TÜRK ORDUSUNA İFTİRA

Deprem anmaları için gittiği Hatay'da ıslıklarla yuhalanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, köşeye sıkışınca çareyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve şerefli Türk ordusuna iftira atmakta buldu.



CHP'li İBB'nin Hatay'da düzenlediği programa konuşan Özel, ayan beyan "Silahlı kuvvetler tam üç gün boyunca yoktu" yalanını söyledi.



Özel'in kirli provokasyonu bununla da sınırlı değildi... Başkan Erdoğan'ı rezil sözlerle hedef alan CHP'nin acemi genel başkanı, "Sonradan öğreniyoruz ki; 'orduyu çıkar' dediklerinde, 'orduyu çıkarması kolay geriye sokması zor' diyordu birisi. Yani bir darbe paranoyasıyla, bu büyük bir deprem toplumsal olaylar olur, ordu yönetime el koyar iktidar elden gider gibi korkunç bir paranoyayla en kıymetli, 24, 48, 72 saat bu müdahalenin imkanından bu ülkeyi mahrum bırakan bir iktidarla karşı karşıyaydık" şeklinde konuştu.