CHP'li Özgür Özel Hatay'da Başkan Erdoğan ve TSK'ya iftira attı! Takvim "Ordu yoktu darbe paranoyası vardı" yalanını madde madde çökertti

TSK'nın deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları
TAKVİM DERLEDİ: TSK'NIN 6 ŞUBAT'TAKİ SAAT SAAT FAALİYETLERİ
Oysa Özgür Özel'in "Hatay'da silahlı kuvvetler yoktu darbe paranoyası vardı" yalanının aksine Türk Silahlı Kuvveteleri felaketin ilk anından itibaren sahadaydı.
Bu bağlamda Takvim, CHP liderinin kara propagandasını çökertti.
TSK'nın depremin yaşandığı 6 Şubat'taki faaliyetlerini saat saat sizler için derledi;
04.17'de meydana gelen büyük felaketin ardından 04.30'da Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri birliklerinden rapor istendi. TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na 'hazır ol' emri verildi.
04.50'de birliklerden durum raporu alındı saatler 5'i gösterdiğinde ise MSB bünyesindeki Afet Acil Durum Kriz merkezi teşkil edildi. 05.10'da dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilk raporları sundu.
TSK'nın deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları
İSKENDERUN'A İKİ FIRKATEYN VE HELİKOPTER İNTİKAL ETTİ
Saat 6'da 2. Ordu Komutanlığı birlikleri deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. 07.30'da İki fırkateyn ile iki helikoptere İskenderun Körfezi'ne intikal emri verildi. TSK İnsani Yardım Tugayı göreve hazırlandı. 08'de 3 adet A400M uçağı Kayseri'den hareket etti.
HATAY'DA KOMANDA TUGAYI SAHAYA İNDİ
10.00'da Hatay'daki 8. Komando Tugayı arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları
10.45'te Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları deprem bölgesine hareket etti. 11.30'da Akar ve kuvvet komutanları Hatay Havalimanı'nın depremde zarar görmesi nedeniyle İncirlik'e indi, kara yoluyla Hatay'a hareket etti.
Saatler 13'te 2. Ordu Komutanlığınca ilk birlik takviyesi Nurdağı'na yapıldı. Saat 13.24'te Elbistan merkezli ikinci deprem meydana geldi.
İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN YOKTU DEDİĞİ TSK'NIN SAHA ÇALIŞMALARI
8 Şubat 2023'te Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) oluşturulan "hava yardım koridoru" ile Hatay'a takviye arama kurtarma ekipleri ve gıda malzemeleri taşındı.
İşte Özgür Özel'in '3 gün ordu yoktu' dediği Hatay'da TSK'nın yürüttüğü saha çalışmaları;
Helikopterler, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere aralarında madenciler ve acil sağlıkçıların da bulunduğu yüzlerce personeli bölgeye getirdi.
Çok sayıda gıda ve yardım malzemesi de hızlı bir şekilde ihtiyaç bölgelerine ulaştırıldı.
"SİLAHLI KUVVETLER YOKTU DARBE PARANOYASI VARDI" YALANI ÇÖKTÜ
Gelinen bu noktada "Hatay'da silahlı kuvvetler 3 gün yoktu, Erdoğan'ın darbe paranoyası vardı" yalanı somut gerçeklerle çürütülmüş oldu.