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CHP'li Özgür Özel Hatay'da Başkan Erdoğan ve TSK'ya iftira attı! Takvim "Ordu yoktu darbe paranoyası vardı" yalanını madde madde çökertti

6 Şubat 2023'teki asrın felaketi üzerinden siyaset devşiren CHP, kirli manipülasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Deprem anmaları için gittiği Hatay'da yuhalanan Özgür Özel, köşeye sıkışınca Başkan Erdoğan ve TSK'yı hedef alan "Hatay'da silahlı kuvvetler 3 gün yoktu, Erdoğan'ın darbe paranoyası vardı" yalanını ortaya attı. Ancak Özgür Özel'in söylemlerinin aksine ordu depremin ilk saatlerinden itibaren sahadaydı. Hatay'da 8. Tugay Komutanlığı bir fiil arama kurtarma çalışmaları yürütüyordu. Bu bağlamda Takvim, CHP liderinin kara propagandasını somut verilerle çökertti. TSK'nın depremin yaşandığı 6 Şubat'taki faaliyetlerini saat saat sizler için derledi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 14:13 Güncelleme 06 Şubat 2024, 15:36
CHP’li Özgür Özel Hatay’da Başkan Erdoğan ve TSK’ya iftira attı! Takvim Ordu yoktu darbe paranoyası vardı yalanını madde madde çökertti

6 Şubat 2023'te "asrın felaketi"yle sarsıldık... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım oldu. 50 bin 783 canımız yitip gitti.

Asrın felaketinin asrın dayanışmasına düştüğü bir yıllık süreçte devlet deprem bölgesinden elini hiç çekmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları yaraları sarmak için canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.

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ERDOĞAN DEPREMZEDELERİ NAMERDE MUHTAÇ ETMEDİ
Muhalefet unsurları ise enkaz üzerinde tepindi. Acılar üzerinden rant devşirip kirli bir siyaset izledi.

Sırf oy tercihi yüzünden hakarete maruz kalan depremzedeler "Namerde muhtaç etme bizi" diyerek Başkan Erdoğan'a çağrı yaptı. Hükümet, depremzedeleri namerde muhtaç etmeyip bir yıl içerisinde deprem konutlarını dikti.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP ise acının ilk günkü gibi taze olduğu bölgede yapılan çalışmaları görmezden gelip kirli manipülasyonlarını sürdürdü.

ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN VE ŞEREFLİ TÜRK ORDUSUNA İFTİRA
Deprem anmaları için gittiği Hatay'da ıslıklarla yuhalanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, köşeye sıkışınca çareyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve şerefli Türk ordusuna iftira atmakta buldu.

CHP'li İBB'nin Hatay'da düzenlediği programa konuşan Özel, ayan beyan "Silahlı kuvvetler tam üç gün boyunca yoktu" yalanını söyledi.


Özel'in kirli provokasyonu bununla da sınırlı değildi... Başkan Erdoğan'ı rezil sözlerle hedef alan CHP'nin acemi genel başkanı, "Sonradan öğreniyoruz ki; 'orduyu çıkar' dediklerinde, 'orduyu çıkarması kolay geriye sokması zor' diyordu birisi. Yani bir darbe paranoyasıyla, bu büyük bir deprem toplumsal olaylar olur, ordu yönetime el koyar iktidar elden gider gibi korkunç bir paranoyayla en kıymetli, 24, 48, 72 saat bu müdahalenin imkanından bu ülkeyi mahrum bırakan bir iktidarla karşı karşıyaydık" şeklinde konuştu.

TSK'nın deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarıTSK'nın deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları

TAKVİM DERLEDİ: TSK'NIN 6 ŞUBAT'TAKİ SAAT SAAT FAALİYETLERİ
Oysa Özgür Özel'in "Hatay'da silahlı kuvvetler yoktu darbe paranoyası vardı" yalanının aksine Türk Silahlı Kuvveteleri felaketin ilk anından itibaren sahadaydı.

Bu bağlamda Takvim, CHP liderinin kara propagandasını çökertti.

TSK'nın depremin yaşandığı 6 Şubat'taki faaliyetlerini saat saat sizler için derledi;

04.17'de meydana gelen büyük felaketin ardından 04.30'da Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri birliklerinden rapor istendi. TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na 'hazır ol' emri verildi.

04.50'de birliklerden durum raporu alındı saatler 5'i gösterdiğinde ise MSB bünyesindeki Afet Acil Durum Kriz merkezi teşkil edildi. 05.10'da dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilk raporları sundu.

TSK'nın deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarıTSK'nın deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları

İSKENDERUN'A İKİ FIRKATEYN VE HELİKOPTER İNTİKAL ETTİ
Saat 6'da 2. Ordu Komutanlığı birlikleri deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. 07.30'da İki fırkateyn ile iki helikoptere İskenderun Körfezi'ne intikal emri verildi. TSK İnsani Yardım Tugayı göreve hazırlandı. 08'de 3 adet A400M uçağı Kayseri'den hareket etti.



HATAY'DA KOMANDA TUGAYI SAHAYA İNDİ
10.00'da Hatay'daki 8. Komando Tugayı arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıDönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları

10.45'te Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları deprem bölgesine hareket etti. 11.30'da Akar ve kuvvet komutanları Hatay Havalimanı'nın depremde zarar görmesi nedeniyle İncirlik'e indi, kara yoluyla Hatay'a hareket etti.

Saatler 13'te 2. Ordu Komutanlığınca ilk birlik takviyesi Nurdağı'na yapıldı. Saat 13.24'te Elbistan merkezli ikinci deprem meydana geldi.

İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN YOKTU DEDİĞİ TSK'NIN SAHA ÇALIŞMALARI
8 Şubat 2023'te Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) oluşturulan "hava yardım koridoru" ile Hatay'a takviye arama kurtarma ekipleri ve gıda malzemeleri taşındı.

İşte Özgür Özel'in '3 gün ordu yoktu' dediği Hatay'da TSK'nın yürüttüğü saha çalışmaları;

Helikopterler, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere aralarında madenciler ve acil sağlıkçıların da bulunduğu yüzlerce personeli bölgeye getirdi.



Çok sayıda gıda ve yardım malzemesi de hızlı bir şekilde ihtiyaç bölgelerine ulaştırıldı.



"SİLAHLI KUVVETLER YOKTU DARBE PARANOYASI VARDI" YALANI ÇÖKTÜ
Gelinen bu noktada "Hatay'da silahlı kuvvetler 3 gün yoktu, Erdoğan'ın darbe paranoyası vardı" yalanı somut gerçeklerle çürütülmüş oldu.

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