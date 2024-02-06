Deprem simsarı CHP yandaşları bozuk saat misali! Fondaş Halk TV'de İsmail Küçükkaya'dan büyük itiraf: "Olağanüstü bir çaba var"

Peki, deprem felaketinden yapılan her faydalı işe gölge eden, kara propaganda ve manipülasyonlarla acılar üzerinden siyaset devşiren muhalefet ne yaptı? Hemen hatırlayalım; CHP ENKAZ ÜZERİNDEN TEPİNDİ! ACIDAN SİYASET DEVŞİRDİ Deprem bölgesinde devlet varıyla yoğuyla yaralarını sarmaya devam ederken muhalefet unsurları enkaz üzerinde tepindi. Acılar üzerinden rant devşirip kirli bir siyaset izledi. Depremzedelere sırf oy tercihi nedeniyle edilmedik hakaret bırakılmadı, Başkan Erdoğan'ın 14-28 Mayıs seçimi kazanması sonrası CHP'li belediyelere bağlı yerlerde konaklayan depremzedeler yerlerinden edildi. Depremzedelerin Başkan Erdoğan'a yaptığı çağrı DEPREMZEDELERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A: "NAMERDE MUHTAÇ ETME BİZİ" Adıyamanlı depremzedeler kendilerine hakaret eden CHP ve diğer muhalefet unsurlarını 'namert' olarak tanımlayıp "Namerdin suyu bulanık akar. Aktığı yerleri sel olur yıkar.İyilik etmeden başına kakar. İşte böylesine muhtaç eyleme bizi" sözleriyle Başkan Erdoğan'a çağrı yaptı. Erdoğan da 365 günlük zaman diliminde deprem bölgesinden elini ve desteğini hiç çekmedi.

FONDAŞLAR İYİ BAKSIN! DEPREM BÖLGELERİNDE NELER YAPILDI?

CHP ve diğer muhalefet unsurlarının enkaz üzerinde yürüttüğü kirli siyaset bir kenarda dursun; Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgelerinde neler yapıldığını, hangi hizmetlerin ulaştırıldığını sizler için derledik.

Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

Depremlerde yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.



Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.