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Deprem simsarı CHP yandaşları bozuk saat misali! Fondaş Halk TV'de İsmail Küçükkaya'dan büyük itiraf: "Olağanüstü bir çaba var"

Asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Deprem bölgesinde devlet varıyla yoğuyla yaralarını sarmaya devam ederken muhalefet unsurları enkaz üzerinde tepindi. Acılar üzerinden rant devşirip kirli bir siyaset izledi. Hakarete maruz kalan depremzedeler "Namerde muhtaç etme bizi" diyerek Başkan Erdoğan'a çağrı yaptı. Erdoğan liderliğinde hükümet de depremzedeleri namerde muhtaç etmeyip 1 yıl içerisinde konutları dikti. Tam da bu noktada deprem simsarı CHP fondaşlarından büyük bir itiraf geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya "Olağanüstü bir çaba var" dedi, yabancı gazetecilerin "Dünyanın başka bir yerinde aynı anda bu kadar inşaatın yapılabilmesi mümkün değil" sözlerini aktardı.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 12:03 Güncelleme 06 Şubat 2024, 12:21
Deprem simsarı CHP yandaşları bozuk saat misali! Fondaş Halk TV’de İsmail Küçükkaya’dan büyük itiraf: Olağanüstü bir çaba var

Türkiye 6 Şubat 2023'te, "asrın felaketi"yle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım oldu.

11 İLDE BÜYÜK YIKIM
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran deprem sonrası Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

50.783 CANIMIZ GİTTİ
Türkiye genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında ilk etapta 13 Şubat'a kadar eğitime ara verildi. AFAD, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Felaketin yıl dönümünde saat 04.17'yi gösterdiğinde depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere ülke genelinde deprem şehitleri rahmetle ve dualarla anıldı.

11 il, yitip giden 50 bin 783 can... 6 Şubat depremlerinin 1. yılında acı ilk günkü gibi taze | 04.17de yurt genelinde anma programı11 il, yitip giden 50 bin 783 can... 6 Şubat depremlerinin 1. yılında acı ilk günkü gibi taze | 04.17de yurt genelinde anma programı

"SON VATANDAŞIMIZ YUVASINA KAVUŞUNCAYA DEK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan saatler tam 04.14'yi gösterdiğinde resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir mesaj paylaştı.

Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, asrın felaketinde asrın birlikteliğinin ortaya koyulduğunun altını çizen Erdoğan, "Çalışmalarımızı şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz" mesajını verdi.

Tüm bu yaşananların gölgesinde, asrın felaketinin yaşandığı 11 ilde yaralar hızla sarılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin kararlı iradesiyle deprem konutları ayağa dikildi. Depremzedeler yuvalarına kavuştu.



Enkaz üzerinde tepinip kırpılmış video ile algı yapan CHP fondaşı medyadan ise büyük bir itiraf geldi.

Fondaş Halk TV'de büyük itiraf!



FONDAŞTAN BÜYÜK İTİRAF
Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı Halk TV'de İsmail Küçükkaya, "Dünyanın her yerinden gelen yabancı gazetecilerle görüştüm. Şaşırdıklarını söylediler. Nedir sizi etkileyen dedim. Dünyanın başka bir yerinde aynı anda bu kadar inşaatın yapılabilmesi mümkün değil dediler" ifadelerini kullandı.



Küçükkaya şu ifadeleri kullandı;

"OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA VAR"
Adana'dan başladım, Gaziantep, Nurdağı... Olağanüstü bir çaba da var. Onu da söyleyelim. Bakın kolay bir şey değildir, eleştirelim ama eleştirirken hakkını da vermemiz gerekiyor.



Peki, deprem felaketinden yapılan her faydalı işe gölge eden, kara propaganda ve manipülasyonlarla acılar üzerinden siyaset devşiren muhalefet ne yaptı?

Hemen hatırlayalım;

CHP ENKAZ ÜZERİNDEN TEPİNDİ! ACIDAN SİYASET DEVŞİRDİ
Deprem bölgesinde devlet varıyla yoğuyla yaralarını sarmaya devam ederken muhalefet unsurları enkaz üzerinde tepindi. Acılar üzerinden rant devşirip kirli bir siyaset izledi.

Depremzedelere sırf oy tercihi nedeniyle edilmedik hakaret bırakılmadı, Başkan Erdoğan'ın 14-28 Mayıs seçimi kazanması sonrası CHP'li belediyelere bağlı yerlerde konaklayan depremzedeler yerlerinden edildi.


Depremzedelerin Başkan Erdoğan'a yaptığı çağrıDepremzedelerin Başkan Erdoğan'a yaptığı çağrı

DEPREMZEDELERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A: "NAMERDE MUHTAÇ ETME BİZİ"
Adıyamanlı depremzedeler kendilerine hakaret eden CHP ve diğer muhalefet unsurlarını 'namert' olarak tanımlayıp "Namerdin suyu bulanık akar. Aktığı yerleri sel olur yıkar.İyilik etmeden başına kakar. İşte böylesine muhtaç eyleme bizi" sözleriyle Başkan Erdoğan'a çağrı yaptı.

Erdoğan da 365 günlük zaman diliminde deprem bölgesinden elini ve desteğini hiç çekmedi.

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FONDAŞLAR İYİ BAKSIN! DEPREM BÖLGELERİNDE NELER YAPILDI?
CHP ve diğer muhalefet unsurlarının enkaz üzerinde yürüttüğü kirli siyaset bir kenarda dursun; Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgelerinde neler yapıldığını, hangi hizmetlerin ulaştırıldığını sizler için derledik.

Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

Depremlerde yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.

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BÖLGEYE 106 MİLYAR 728 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI
Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.

Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.

Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.

Hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 389 bini konut, 40 bin 658'i iş yeri, ve 11 bin 531'i ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi.

Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307 bin konutun yapımına başlandı.

Bu kapsamda yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lirası hibe, 1 milyon lirası kredi ve iş yerleri için 400 bin lirası hibe, 400 bin lirası kredi 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vadeyle kullanıma sunuldu.



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