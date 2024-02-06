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AFAD açıkladı: Asrın felaketinden sonra bölgede yaklaşık 60 bin sarsıntı meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı daha yaşandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 12:12 Güncelleme 06 Şubat 2024, 12:17
AFAD açıkladı: Asrın felaketinden sonra bölgede yaklaşık 60 bin sarsıntı meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresindeki depremlerin, kuruma bağlı Deprem Dairesi Başkanlığınca 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.

1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı yaşandı.1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı yaşandı.

1 YILDA 60 BİNE YAKIN DEPREM

Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlenmekte.Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlenmekte.


Depremlere ilişkin grafiklere yer verilen paylaşımda, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaşandığı anımsatılarak, "Depremlerden sonra 1 yılda, bölgede 60 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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